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Posted 21 февраля, 07:59

Published 21 февраля, 07:59

Modified 21 февраля, 08:01

Updated 21 февраля, 08:01

В Нижнем Тагиле простятся с сотрудником похоронного бюро

В Нижнем Тагиле простятся с сотрудником похоронного бюро

21 февраля 2025, 07:59
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле ушел из жизни сотрудник «Реквием» Анатолий Петрович Коробейщиков.

Анатолий Петрович Коробейщиков скончался 20 февраля на 62-м году жизни.

Он родился в Нижнем Тагиле, где получил образование в НТГСПА по специальности «Изобразительное искусство и черчение». Анатолий работал учителем, руководителем художественного отдела и в сфере строительства, реализовав множество собственных дизайнерских проектов.

Большую часть своей трудовой жизни Анатолий Петрович посвятил компании «Реквием». Он был талантливым специалистом, замечательным человеком и верным другом, пользовавшимся большим уважением, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».

Прощание состоится 21 февраля в 16 часов в «Реквием».

Фото: Реквием

Ранее в Нижнем Тагиле простились с погибшим зоне СВО работником Уралвагонзавода.

«Орден Мужества посмертно». В Тагиле простятся с погибшим на СВО младшим сержантом
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Смерть#Екатеринбург#Умер
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