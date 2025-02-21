В Нижнем Тагиле простятся с сотрудником похоронного бюро

Posted 21 февраля, 07:59
Published 21 февраля, 07:59
Modified 21 февраля, 08:01
Updated 21 февраля, 08:01
Анатолий Петрович Коробейщиков скончался 20 февраля на 62-м году жизни.
Он родился в Нижнем Тагиле, где получил образование в НТГСПА по специальности «Изобразительное искусство и черчение». Анатолий работал учителем, руководителем художественного отдела и в сфере строительства, реализовав множество собственных дизайнерских проектов.
Большую часть своей трудовой жизни Анатолий Петрович посвятил компании «Реквием». Он был талантливым специалистом, замечательным человеком и верным другом, пользовавшимся большим уважением, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».
Прощание состоится 21 февраля в 16 часов в «Реквием».