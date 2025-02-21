В Нижнем Тагиле пройдет фестиваль православной кухни

Posted 21 февраля, 04:53
Published 21 февраля, 04:53
Modified 21 февраля, 04:54
Updated 21 февраля, 04:54
На данный момент уже 25 участников подтвердили свое участие. В администрации отметили, что популярность конкурса растет, так как в прошлом году блюда представили только 14 участников.
На мероприятии ожидается приезд министра экономики Свердловской области Руслана Садыкова, замминистра АПК региона Светланы Островской, главы города Владислава Пинаева и председателя городской думы Вадима Раудштейна.
По словам епископа Нижнетагильского и Невьянского Феодосия, на фестивале ожидается специальный гость из Москвы. Это ведущий передачи «Монастырская кухня» на канале «Спас» Олег Ольхов.
Фестиваль будет длится только один день. Начало запланировано на 11 часов, а победителей наградят уже в 14 часов.