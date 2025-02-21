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Posted 21 февраля, 04:53

Published 21 февраля, 04:53

Modified 21 февраля, 04:54

Updated 21 февраля, 04:54

В Нижнем Тагиле пройдет фестиваль православной кухни

В Нижнем Тагиле пройдет фестиваль православной кухни

21 февраля 2025, 04:53
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле состоится конкурс-фестиваль «Боярыня Масленица». Он пройдет во Дворце детского и юношеского творчества 28 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города.

На данный момент уже 25 участников подтвердили свое участие. В администрации отметили, что популярность конкурса растет, так как в прошлом году блюда представили только 14 участников.

На мероприятии ожидается приезд министра экономики Свердловской области Руслана Садыкова, замминистра АПК региона Светланы Островской, главы города Владислава Пинаева и председателя городской думы Вадима Раудштейна.

По словам епископа Нижнетагильского и Невьянского Феодосия, на фестивале ожидается специальный гость из Москвы. Это ведущий передачи «Монастырская кухня» на канале «Спас» Олег Ольхов.

Фестиваль будет длится только один день. Начало запланировано на 11 часов, а победителей наградят уже в 14 часов.

Ранее в Нижнем Тагиле прошел концерт ко Дню защитника Отечества.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Фестиваль#Администрация#Конкурс#Церковь#Екатеринбург
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