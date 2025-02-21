В Новой Ляле экс-сотрудница лесничества обвиняется в получении взяток

Posted 21 февраля, 09:08
Published 21 февраля, 09:08
Modified 21 февраля, 09:10
Updated 21 февраля, 09:10
По данным следствия, обвиняемая с февраля 2018 года по октябрь 2022 года получала от руководителя компании по заготовке древесины деньги за покровительство. Это выражалось в том, чтобы организацию не привлекали к ответственности за нарушения лесного законодательства, а также за предварительные уведомления о проверках. Всего специалист получила 560 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Также установлено, что обвиняемая была представителем потерпевшего по уголовному делу о незаконной рубке леса. Она предоставила следствию сфальсифицированные документы, где была занижена сумма ущерба.
В результате сумма ущерба составила более 2,4 млн рублей.
Материалы дела уже переданы в суд.