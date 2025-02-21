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Posted 21 февраля, 09:08

Published 21 февраля, 09:08

Modified 21 февраля, 09:10

Updated 21 февраля, 09:10

В Новой Ляле экс-сотрудница лесничества обвиняется в получении взяток

В Новой Ляле экс-сотрудница лесничества обвиняется в получении взяток

21 февраля 2025, 09:08
Фото: 1MI.
Бывший главный специалист лесничества в Новой Ляле обвиняется в получении взяток за совершение или не совершение определенных действий, а также в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу.

По данным следствия, обвиняемая с февраля 2018 года по октябрь 2022 года получала от руководителя компании по заготовке древесины деньги за покровительство. Это выражалось в том, чтобы организацию не привлекали к ответственности за нарушения лесного законодательства, а также за предварительные уведомления о проверках. Всего специалист получила 560 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также установлено, что обвиняемая была представителем потерпевшего по уголовному делу о незаконной рубке леса. Она предоставила следствию сфальсифицированные документы, где была занижена сумма ущерба.

В результате сумма ущерба составила более 2,4 млн рублей.

Материалы дела уже переданы в суд.

Ранее стало известно, что в Асбесте незаконно вырубили ели и сосны.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Лес#Криминал#Лесничество#Взятка#Екатеринбург
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