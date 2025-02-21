В поселке Свердловской области будет построен детский лагерь за 1,19 млрд рублей

Posted 21 февраля, 04:08
Published 21 февраля, 04:08
Modified 21 февраля, 04:10
Updated 21 февраля, 04:10
Рабочие возведут здание, в котором будут располагаться спальные места, рассчитанные на 125 человек, актовый зал, спортзал, сауна с бассейном и соляной комнатой. Информация о строительстве детской организации есть на сайте госзакупок.
Также на территории лагеря оборудуют площадки для игр в волейбол и баскетбол, дороги, тротуары, парковочные места и детские комплексы. Все работы должны завершиться к концу 2026 года.