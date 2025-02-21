tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 04:08

Published 21 февраля, 04:08

Modified 21 февраля, 04:10

Updated 21 февраля, 04:10

В поселке Свердловской области будет построен детский лагерь за 1,19 млрд рублей

В поселке Свердловской области будет построен детский лагерь за 1,19 млрд рублей

21 февраля 2025, 04:08
Фото: Изображение Midjourney.
В поселке Вьюжный под Волчанском построят детский лагерь. 19 февраля 2025 года был найден подрядчик.

Рабочие возведут здание, в котором будут располагаться спальные места, рассчитанные на 125 человек, актовый зал, спортзал, сауна с бассейном и соляной комнатой. Информация о строительстве детской организации есть на сайте госзакупок.

Также на территории лагеря оборудуют площадки для игр в волейбол и баскетбол, дороги, тротуары, парковочные места и детские комплексы. Все работы должны завершиться к концу 2026 года.

Напомним, летом 2025 года в Екатеринбурге построят новое здание элитной гимназии №5.

Во сколько обойдется путевка в лагерь для ребенка в Нижнем Тагиле в 2025 году
Узнать подробнее
Читайте также:
На строительство детского лагеря в Свердловской области выделили 1,2 млрд рублейВыходные в Тагиле: борьба с коррупцией, соцпроекты, ДТП и магнитные буриШкольники из Нижнего Тагила попали на юбилейную смену «Артека»
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Строительство#Госзакупки#Бассейн#Детский лагерь#Спортзал#Сауна#Волчанск#Екатеринбург#Актовый зал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика