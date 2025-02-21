В Шалинском районе участники онлайн-игры «минировали» реальные здания

Posted 21 февраля, 12:38
Published 21 февраля, 12:38
Modified 21 февраля, 12:40
Updated 21 февраля, 12:40
В Шалинском районе возбуждены уголовные дела по фактам ложных сообщений о минировании административных зданий и школы.
В первом случае сообщение поступило от 17-летнего жителя Вогулки, который объяснил, что после проигрыша в онлайн-игре Standoff 2 игроки написали это сообщение от его имени и требовали с него 300 тысяч рублей. В противном случае грозились взорвать здание администрации по настоящему.
Во втором случае сообщение о минировании школы пришло по электронной почте от жителя Екатеринбурга.
Полиция расследует оба случая и обращается к жителям района с просьбой быть бдительными и контролировать доступ детей к личным данным и гаджетам. Кроме того, сообщается о мошеннической схеме, связанной с игрой Standoff 2, где мошенники под видом помощников блогеров выманивают у игроков данные банковских карт, пишет «Наша Шаля».