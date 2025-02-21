В Шалинском районе участники онлайн-игры «минировали» реальные здания

В первом случае сообщение поступило от 17-летнего жителя Вогулки, который объяснил, что после проигрыша в онлайн-игре Standoff 2 игроки написали это сообщение от его имени и требовали с него 300 тысяч рублей. В противном случае грозились взорвать здание администрации по настоящему.