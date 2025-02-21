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Posted 21 февраля, 12:38

Published 21 февраля, 12:38

Modified 21 февраля, 12:40

Updated 21 февраля, 12:40

В Шалинском районе участники онлайн-игры «минировали» реальные здания

В Шалинском районе участники онлайн-игры «минировали» реальные здания

21 февраля 2025, 12:38
Фото: Изображение Midjourney.
В Шалинском районе раскрыты случаи ложных сообщений о минировании игроками Standoff 2.

В Шалинском районе возбуждены уголовные дела по фактам ложных сообщений о минировании административных зданий и школы.

В первом случае сообщение поступило от 17-летнего жителя Вогулки, который объяснил, что после проигрыша в онлайн-игре Standoff 2 игроки написали это сообщение от его имени и требовали с него 300 тысяч рублей. В противном случае грозились взорвать здание администрации по настоящему.

Во втором случае сообщение о минировании школы пришло по электронной почте от жителя Екатеринбурга.

Полиция расследует оба случая и обращается к жителям района с просьбой быть бдительными и контролировать доступ детей к личным данным и гаджетам. Кроме того, сообщается о мошеннической схеме, связанной с игрой Standoff 2, где мошенники под видом помощников блогеров выманивают у игроков данные банковских карт, пишет «Наша Шаля».

Напомним 10 вопросов теста для внимательных фанатов «Игры в кальмара».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Минирование#Екатеринбург#Инцидент
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