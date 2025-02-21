В Свердловской области изъяли 512 тонн фальсифицированных рыбных консервов

Posted 21 февраля, 16:35
Published 21 февраля, 16:35
Modified 21 февраля, 16:37
Updated 21 февраля, 16:37
Россельхознадзор выявил и изъял из оборота 512 тонн консервов из рыбы, маркированных как «сайра», но изготовленных из сардины, сообщает ведомство.
Продукцию ООО «Русский рыбный мир» поставляли 7 предприятий области.
Специалисты считают использование названия «Сайра Приморская» подменой наименования. Это событие произошло на фоне прошлогоднего случая отравления поддельными шпротами в Екатеринбурге, приведшего к госпитализации двух женщин с ботулизмом.