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Posted 21 февраля, 16:35

Published 21 февраля, 16:35

Modified 21 февраля, 16:37

Updated 21 февраля, 16:37

В Свердловской области изъяли 512 тонн фальсифицированных рыбных консервов

В Свердловской области изъяли 512 тонн фальсифицированных рыбных консервов

21 февраля 2025, 16:35
Фото: 1MI.
В Свердловской области изъяли огромную партию опасных консервов.

Россельхознадзор выявил и изъял из оборота 512 тонн консервов из рыбы, маркированных как «сайра», но изготовленных из сардины, сообщает ведомство.

Продукцию ООО «Русский рыбный мир» поставляли 7 предприятий области.

Специалисты считают использование названия «Сайра Приморская» подменой наименования. Это событие произошло на фоне прошлогоднего случая отравления поддельными шпротами в Екатеринбурге, приведшего к госпитализации двух женщин с ботулизмом.

Ранее сообщалось, что в российском регионе из магазинов массово изымают опасные для жизни консервы.

500 тонн просроченных консервов найдены на полках магазинов в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Питание#Екатеринбург#Консервы#Инцидент#Опасные консервы
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