В Свердловской области изъяли 512 тонн консервов с поддельной сайрой

Posted 21 февраля, 15:49
Published 21 февраля, 15:49
Modified 21 февраля, 15:51
Updated 21 февраля, 15:51
В Свердловской области выявлена большая партия поддельных рыбных консервов. Как сообщает Россельхознадзор, 7 организаций получили 512 тонн консервы якобы из натуральной рыбы, стерилизованные с добавлением масла из сардины, выловленной в Тихом океане. Продукты продавались под видом сайры под маркой «Сайра Приморская».
Однако лабораторные исследования показали, что вместо обещанной сайры в банках находилась сардина. Такая подмена сырья нарушает требования к маркировке продуктов питания. Название «Сайра Приморская» использовалось как маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателей, хотя фактически продукт состоял из другого вида рыбы.
Россельхознадзор подчеркнул, что подобные действия вводят потребителей в заблуждение и нарушают нормы законодательства. Организации, получившие такие консервы, обязаны изъять их из продажи.