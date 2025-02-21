В Свердловской области изъяли 512 тонн консервов с поддельной сайрой

Однако лабораторные исследования показали, что вместо обещанной сайры в банках находилась сардина. Такая подмена сырья нарушает требования к маркировке продуктов питания. Название «Сайра Приморская» использовалось как маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателей, хотя фактически продукт состоял из другого вида рыбы.