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Posted 21 февраля, 15:49

Published 21 февраля, 15:49

Modified 21 февраля, 15:51

Updated 21 февраля, 15:51

В Свердловской области изъяли 512 тонн консервов с поддельной сайрой

В Свердловской области изъяли 512 тонн консервов с поддельной сайрой

21 февраля 2025, 15:49
Фото: 1MI.
В Свердловской области обнаружили 512 тонн фальсифицированных консервов сайры от московского производителя ООО «Русский рыбный мир», где вместо сайры оказалась сардина.

В Свердловской области выявлена большая партия поддельных рыбных консервов. Как сообщает Россельхознадзор, 7 организаций получили 512 тонн консервы якобы из натуральной рыбы, стерилизованные с добавлением масла из сардины, выловленной в Тихом океане. Продукты продавались под видом сайры под маркой «Сайра Приморская».

Однако лабораторные исследования показали, что вместо обещанной сайры в банках находилась сардина. Такая подмена сырья нарушает требования к маркировке продуктов питания. Название «Сайра Приморская» использовалось как маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателей, хотя фактически продукт состоял из другого вида рыбы.

Россельхознадзор подчеркнул, что подобные действия вводят потребителей в заблуждение и нарушают нормы законодательства. Организации, получившие такие консервы, обязаны изъять их из продажи.

Ранее в говяжьем фарше екатеринбургского предприятия «Премиум» нашли сальмонеллы.

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