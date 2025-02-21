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Posted 21 февраля, 07:13

Published 21 февраля, 07:13

Modified 21 февраля, 07:15

Updated 21 февраля, 07:15

В Свердловской области предлагают запретить аборты в частных клиниках

В Свердловской области предлагают запретить аборты в частных клиниках

21 февраля 2025, 07:13
Фото: 1MI.
Свердловский врач Олег Забродин против абортов в частных клиниках региона.

По мнению специалиста, если к женщине найти подход и правильно и корректно донести информацию, то она как правило отказывается от прерывания беременности. Однако, в частных клиниках невозможно проконтролировать такой же подход к этому важному вопросу, как и в государственных. Поэтому целесообразнее будет запретить эту процедуру в частных клиниках совсем, высказал свое мнение Забродин в эфире ОТВ.

Он также отметил, что в частных медучреждениях делают аборты без медицинских показаний, не задумываясь о последствиях данной процедуры для женщины.

Ранее сообщалось, что правительство отклонило законопроект о запрете абортов в частных медицинских учреждениях.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Запрет#Екатеринбург#Аборты
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