В Свердловской области предлагают запретить аборты в частных клиниках

Posted 21 февраля, 07:13
Published 21 февраля, 07:13
Modified 21 февраля, 07:15
Updated 21 февраля, 07:15
По мнению специалиста, если к женщине найти подход и правильно и корректно донести информацию, то она как правило отказывается от прерывания беременности. Однако, в частных клиниках невозможно проконтролировать такой же подход к этому важному вопросу, как и в государственных. Поэтому целесообразнее будет запретить эту процедуру в частных клиниках совсем, высказал свое мнение Забродин в эфире ОТВ.
Он также отметил, что в частных медучреждениях делают аборты без медицинских показаний, не задумываясь о последствиях данной процедуры для женщины.
Ранее сообщалось, что правительство отклонило законопроект о запрете абортов в частных медицинских учреждениях.