В Свердловской области предлагают запретить аборты в частных клиниках

По мнению специалиста, если к женщине найти подход и правильно и корректно донести информацию, то она как правило отказывается от прерывания беременности. Однако, в частных клиниках невозможно проконтролировать такой же подход к этому важному вопросу, как и в государственных. Поэтому целесообразнее будет запретить эту процедуру в частных клиниках совсем, высказал свое мнение Забродин в эфире ОТВ.