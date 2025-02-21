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Posted 21 февраля, 09:56

Published 21 февраля, 09:56

Modified 21 февраля, 09:57

Updated 21 февраля, 09:57

В Свердловской области водителя с долгом в 700 тысяч рублей помогла поймать «Паутина»

В Свердловской области водителя с долгом в 700 тысяч рублей помогла поймать «Паутина»

21 февраля 2025, 09:56
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Сотрудники ГИБДД в Свердловской области задержали водителя автомобиля Haval. Он накопил долги по штрафам за ПДД на 700 тысяч рублей.

Задержание прошло 20 февраля 2025 года на 75-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Невьянском районе.

Должником оказался 38-летний житель Екатеринбурга. Поймать его удалось с помощью совместных действий ГИБДД и приставов. Также была использована программа «Паутина». Теперь транспорт у автомобилиста изъят и будет продан, чтобы погасить долг. Также водителю придется оплатить штрафы в двойном размере, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге местный житель пытался спрятать от приставов автомобиль в сугробе. Однако он все равно был обнаружен.

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#Ирина Кирилова#Общество#Транспорт#Свердловская область#ГИБДД#Штраф#Водитель#Екатеринбург
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