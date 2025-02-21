В Свердловской области водителя с долгом в 700 тысяч рублей помогла поймать «Паутина»

Должником оказался 38-летний житель Екатеринбурга. Поймать его удалось с помощью совместных действий ГИБДД и приставов. Также была использована программа «Паутина». Теперь транспорт у автомобилиста изъят и будет продан, чтобы погасить долг. Также водителю придется оплатить штрафы в двойном размере, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.