В Свердловской области водителя с долгом в 700 тысяч рублей помогла поймать «Паутина»

Posted 21 февраля, 09:56
Published 21 февраля, 09:56
Modified 21 февраля, 09:57
Updated 21 февраля, 09:57
Задержание прошло 20 февраля 2025 года на 75-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Невьянском районе.
Должником оказался 38-летний житель Екатеринбурга. Поймать его удалось с помощью совместных действий ГИБДД и приставов. Также была использована программа «Паутина». Теперь транспорт у автомобилиста изъят и будет продан, чтобы погасить долг. Также водителю придется оплатить штрафы в двойном размере, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Ранее в Екатеринбурге местный житель пытался спрятать от приставов автомобиль в сугробе. Однако он все равно был обнаружен.