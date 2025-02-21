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Posted 21 февраля, 13:50

Published 21 февраля, 13:50

Modified 21 февраля, 13:52

Updated 21 февраля, 13:52

Великий пост — 2025: как правильно питаться, что готовить

Великий пост — 2025: как питаться правильно и разнообразно, топ-4 ПП рецептов

21 февраля 2025, 13:50
Фото: Изображение Midjourney. Великий пост — 2025: как правильно питаться, что готовить
С 3 марта по 20 апреля верующие будут соблюдать Великий пост, который продлится семь недель и завершится большим церковным праздником — Пасхой. В эти дни постящиеся очищают душу позитивными мыслями, а тело — путем ограничений в питании, отказываясь от пищи животного происхождения.

Очень часто люди спрашивают, как правильно питаться в пост? Каких ошибок избежать? Какие блюда готовить, чтобы разнообразить небогатое меню? На эти и другие вопросы ответила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Каким должно быть постное меню?

— Постное меню должно быть сбалансированным и разнообразным, включать в себя достаточное количество белков, жиров и углеводов. Нельзя питаться только углеводами — например, есть одну картошку или макароны. Это создаст сильную нагрузку на организм и не обеспечит его всем необходимым.
Белки можно получать из бобовых — чечевицы, нута, маша. Из них можно готовить сытные блюда, например, котлеты. Также стоит включать в рацион соевый белок в виде сыра тофу — его можно жарить, добавлять в салаты. Сейчас в магазинах есть большой выбор растительных заменителей молока, — кокосовое, миндальное, — на котором можно готовить каши или заливать им семена чиа.
Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина
Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Фото: Вера Сережина

Многие жалуются на однообразие постного меню. Как его разнообразить, придать блюдам более яркий вкус?

— В целом, ассортимент постных блюд очень большой. Есть прекрасные сытные варианты, которые помогают не испытывать постоянного голода. Например, супы: кубанский борщ с фасолью, суп-пюре из тыквы и чечевицы. Турецкий чечевичный суп — это просто идеальный вариант: насыщенный, вкусный и полезный.
Также стоит обратить внимание на грузинскую кухню, где много блюд из фасоли, например, лобио или пхали. В дни поста, когда можно есть постное масло, допустимы морепродукты, из которых можно приготовить вкусные и питательные блюда, например, кальмары с картофелем или мидии с овощами и рисом.
Горячие салаты тоже отличная идея: картофель с грибами, консервированные овощи с фасолью и луком. Итальянская кухня дает возможность использовать пасту с овощами и морепродуктами, причем сейчас есть макароны не только из пшеницы, но и из чечевицы, гречки. Вареники с картофелем, грибами, вишней — тоже хороший вариант. Главное — не переедать и следить за балансом питательных веществ.
Вареники с вишней — хороший вариант для постного меню
Вареники с вишней — хороший вариант для постного меню. Фото: freepik.com

Какие ошибки люди совершают в питании во время поста?

— Ошибка, которую часто совершают постящиеся, — они налегают на углеводы и не добавляют в рацион достаточно белка. Из-за этого организм чаще испытывает голод, и человек начинает есть больше, чем нужно. В итоге вместо очищения получается набор веса. Также важно не увлекаться орехами: они, конечно, полезны, но содержат много жира, и при чрезмерном употреблении могут спровоцировать обострение панкреатита. С осторожностью стоит употреблять грибы — они тяжелы для переваривания и могут вызвать дискомфорт в желудке. Чеснок и лук в сыром виде тоже могут раздражать слизистую желудка, поэтому лучше использовать их в сушеном или гранулированном виде.

С какими заболеваниями поститься нужно осторожно?

— Соблюдение поста может повлиять на здоровье, поэтому людям с определенными заболеваниями нужно быть особенно осторожными. Например, при гастрите, панкреатите, заболеваниях печени, сахарном диабете, болезнях нервной системы возможны обострения. Важно прислушиваться к своему организму, а при необходимости проконсультироваться с врачом.

На Великий пост употреблять грибы лучше в отварном или тушеном после отваривания виде
На Великий пост употреблять грибы лучше в отварном или тушеном после отваривания виде. Фото: freepik.com

Как правильно входить и выходить из поста?

— Входить и выходить из поста нужно постепенно. Резкий переход может вызвать стресс для организма. Желательно в первые дни избегать свежих овощей и фруктов — лучше употреблять теплую пищу, так как она легче усваивается. При выходе из поста не стоит сразу нагружать организм тяжелыми продуктами, особенно мясом, молочными продуктами. Начинать нужно с небольших порций, иначе может возникнуть нехватка ферментов для переваривания, что приведет к проблемам с желудком. Также в первые дни после поста не стоит употреблять алкоголь, так как это может усилить нагрузку на пищеварительную систему.

Для постного меню овощи желательно подвергать термической обработке
Для постного меню овощи желательно подвергать термической обработке. Фото: freepik.com

Главное во время поста — осознанный подход к питанию, о чем подробно рассказала врач-эксперт Вера Сережина. Соблюдение баланса, разнообразие в рационе и внимание к индивидуальным особенностям организма помогут провести эти семь недель с пользой для здоровья.

Теперь, зная основные принципы постного питания, можно переходить к практической части — подбору вкусных и сытных рецептов, которые сделают ваш пост не только правильным, но и интересным.

Топ рецептов, которые разнообразят постное меню

Вкусный и сытный обед или ужин можно приготовить из любых овощей, круп, корнеплодов, специй. Если напрячь фантазию, можно составить меню на все семь недель поста из блюд в любых продуктовых сочетаниях.

Гречка с грибами и запеченной тыквой

С тыквой привычное блюдо приятно удивит новым вкусом. А восточные специи добавят ему пикантности и неповторимый аромат.

Рецепт на Великий пост — Гречка с грибами и запеченной тыквой
Рецепт на Великий пост — Гречка с грибами и запеченной тыквой. Фото: Изображение Midjourney

Ингредиенты:

  • Гречка — 200 г;
  • Шампиньоны — 150 г;
  • Репчатый лук — 1 шт.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Тыква — 300 г;
  • Растительное масло — 3-4 ст. л.;
  • Кумин (зира) — по вкусу;
  • Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Отварить гречку в подсоленной воде.

Тыкву нарезать средним кубиком и выпекать в духовке при температуре 200 градусов 30 минут.

Грибы нарезать ломтиками, репчатый лук — мелким кубиком.

Чеснок измельчить или натереть на специальной терке.

Хорошенько разогреть на сковороде растительное масло.

Обжарить сначала лук и чеснок. Добавить грибы, тушить до испарения влаги.

Смешать грибы, отварную гречку, кусочки запеченной тыквы. Посолить, добавить перец и кумин.

Оладьи из овощей в томатном соусе с тыквенными семечками

Эти овощные оладьи гораздо вкуснее и полезнее мясных котлет. А еще блюдо просто кладезь витаминов и минералов.

Рецепт на Великий пост — Оладьи из овощей в томатном соусе с тыквенными семечками
Рецепт на Великий пост — Оладьи из овощей в томатном соусе с тыквенными семечками. Фото: Изображение Midjourney

Ингредиенты:

  • Оливковое масло — 4 ст. л.;
  • Кабачки — 1 шт. (большой);
  • Морковь — 1 шт. (средняя);
  • Картофель — 1 шт. (большая);
  • Мука — 0,3 ст.;
  • Томатное пюре — 3 ст. л.;
  • Очищенные семена тыквы — 1 ст. л.;
  • Маслины — 10-15 шт.;
  • Соль — по вкусу.

Приготовление:

Овощи натереть на крупной терке, посолить, оставить на 5 минут. Затем отжать образовавшийся сок.

В овощную массу добавить муку.

Из полученной густой массы сформовать оладьи.

Немного обжарить на среднем огне до румяной корочки. Затем выложить на противень и отправить в духовку — запекать 10 минут при 180 градусах.

Томатное пюре слегка потомить в сотейнике до густой консистенции, посолить.

Подавать оладьи с томатной подливой, посыпав жареными тыквенными семечками и кружочками маслин.

Теплая картофельная закуска с зеленым горошком, жареными томатами и укропом

Это блюдо очень простое в приготовлении, а еще сытное и вкусное. Красные черри и лук, зелень горошка и желтые ломти картофеля смотрятся очень аппетитно.

Рецепт на Великий пост — Теплая картофельная закуска с зеленым горошком, жареными томатами и укропом
Рецепт на Великий пост — Теплая картофельная закуска с зеленым горошком, жареными томатами и укропом. Фото: Изображение Midjourney

Ингредиенты:

  • Картофель — 3-4 шт.;
  • Помидоры черри — 12 шт.;
  • Красный лук — 1 шт.;
  • Оливковое масло — 0,3 ст.;
  • Зеленый горошек (замороженный) — 1 ст.;
  • Вода — 4 ст. л.;
  • Винный уксус — 3 ст. л.;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Укроп — 3-4 веточки.

Приготовление:

Сварите картофель в мундире. Выложите на тарелку, дайте немного остыть.

В сковороде разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла, положите черри, слегка посолите и пассеруйте, пока у плодов не лопнет кожица.

Выньте из сковороды помидоры и положите зеленый горошек. Добавьте воду и тушите до готовности.

Теплый картофель очистите от кожицы, порежьте средними ломтиками, выложите на блюдо. Сверху кладем помидорчики и зеленый горошек, а также нарезанный полукольцами красный лук.

Для соуса смешайте остаток оливкового масла и винный уксус, поперчите и посолите.

Овощи полейте соусом и мелко нарезанным укропом.

Постный рулет с картошкой и грибами

Это блюдо выручит в ситуации, когда готовить некогда, а время ужина уже поджимает. Все ингредиенты есть в холодильнике у каждой хозяйки. Нужно только сбегать в магазин за лавашом.

Рецепт на Великий пост — Постный рулет с картошкой и грибами
Рецепт на Великий пост — Постный рулет с картошкой и грибами. Фото: Изображение Midjourney

Ингредиенты:

  • Картофель — 1,5 кг;
  • Шампиньоны — 400 г;
  • Армянский лаваш — 2 шт.;
  • Лук — 2 шт.;
  • Растительное масло — 3-4 ст. л.;
  • Соль, черный перец — по вкусу.
  • Укроп — 3-4 веточки.

Приготовление:

Отварите картофель в подсоленой воде.

Лук порезать средним кубиком, грибы — тонкими ломтиками.

Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук до золотистого цвета.

Добавить грибы, обжарить еще 10 минут, в конце добавить соль и перец.

Картофель измельчаем до состояния пюре, добавляем лук с грибами, мелко нарезанный укроп.

Половину картофельно-грибной начинки распределить на лаваше, накрыть вторым лавашом и выложить остаток начинки.

Свернуть рулетом и порезать на ломти в два пальца толщиной.

Обжарить получившиеся роллы с двух сторон до золотистой корочки.

Постная азиатская лапша с овощами

Очень легкое в приготовлении блюдо, которым можно сытно накормить всю семью. Даже те, кто не держит пост, отведают эту экзотическую лапшу с удовольствием.

Рецепт на Великий пост — Постная азиатская лапша с овощами
Рецепт на Великий пост — Постная азиатская лапша с овощами. Фото: Изображение Midjourney

Ингредиенты:

  • Гречневая лапша — 300 г;
  • Цукини — 1 шт.;
  • Сладкий перец — 1 шт.;
  • Лук-порей — 1 стебель;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Мед — 1 ст. л.;
  • Соевый соус — 5-6 ст. л.;
  • Растительное масло — 50 мл;
  • Кунжут;
  • Зеленый лук — 2-3 пера;
  • Имбирь — по вкусу

Приготовление:

Кабачок, перец, лук-порей нарезать тонкой соломкой, обжарить на растительном масле до мягкости.

Добавить натертый на терке чеснок, молотый имбирь, мед, соевый соус и кунжут.

Лапшу отварить, откинуть на дуршлаг. Когда вода полностью стечет, смешать с овощами на сковороде и посыпать зеленым луком.

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