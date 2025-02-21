Великий пост — 2025: как питаться правильно и разнообразно, топ-4 ПП рецептов

Posted 21 февраля, 13:50
Published 21 февраля, 13:50
Modified 21 февраля, 13:52
Updated 21 февраля, 13:52
Очень часто люди спрашивают, как правильно питаться в пост? Каких ошибок избежать? Какие блюда готовить, чтобы разнообразить небогатое меню? На эти и другие вопросы ответила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
Каким должно быть постное меню?
— Постное меню должно быть сбалансированным и разнообразным, включать в себя достаточное количество белков, жиров и углеводов. Нельзя питаться только углеводами — например, есть одну картошку или макароны. Это создаст сильную нагрузку на организм и не обеспечит его всем необходимым.
Белки можно получать из бобовых — чечевицы, нута, маша. Из них можно готовить сытные блюда, например, котлеты. Также стоит включать в рацион соевый белок в виде сыра тофу — его можно жарить, добавлять в салаты. Сейчас в магазинах есть большой выбор растительных заменителей молока, — кокосовое, миндальное, — на котором можно готовить каши или заливать им семена чиа.
Многие жалуются на однообразие постного меню. Как его разнообразить, придать блюдам более яркий вкус?
— В целом, ассортимент постных блюд очень большой. Есть прекрасные сытные варианты, которые помогают не испытывать постоянного голода. Например, супы: кубанский борщ с фасолью, суп-пюре из тыквы и чечевицы. Турецкий чечевичный суп — это просто идеальный вариант: насыщенный, вкусный и полезный.
Также стоит обратить внимание на грузинскую кухню, где много блюд из фасоли, например, лобио или пхали. В дни поста, когда можно есть постное масло, допустимы морепродукты, из которых можно приготовить вкусные и питательные блюда, например, кальмары с картофелем или мидии с овощами и рисом.
Горячие салаты тоже отличная идея: картофель с грибами, консервированные овощи с фасолью и луком. Итальянская кухня дает возможность использовать пасту с овощами и морепродуктами, причем сейчас есть макароны не только из пшеницы, но и из чечевицы, гречки. Вареники с картофелем, грибами, вишней — тоже хороший вариант. Главное — не переедать и следить за балансом питательных веществ.
Какие ошибки люди совершают в питании во время поста?
— Ошибка, которую часто совершают постящиеся, — они налегают на углеводы и не добавляют в рацион достаточно белка. Из-за этого организм чаще испытывает голод, и человек начинает есть больше, чем нужно. В итоге вместо очищения получается набор веса. Также важно не увлекаться орехами: они, конечно, полезны, но содержат много жира, и при чрезмерном употреблении могут спровоцировать обострение панкреатита. С осторожностью стоит употреблять грибы — они тяжелы для переваривания и могут вызвать дискомфорт в желудке. Чеснок и лук в сыром виде тоже могут раздражать слизистую желудка, поэтому лучше использовать их в сушеном или гранулированном виде.
С какими заболеваниями поститься нужно осторожно?
— Соблюдение поста может повлиять на здоровье, поэтому людям с определенными заболеваниями нужно быть особенно осторожными. Например, при гастрите, панкреатите, заболеваниях печени, сахарном диабете, болезнях нервной системы возможны обострения. Важно прислушиваться к своему организму, а при необходимости проконсультироваться с врачом.
Как правильно входить и выходить из поста?
— Входить и выходить из поста нужно постепенно. Резкий переход может вызвать стресс для организма. Желательно в первые дни избегать свежих овощей и фруктов — лучше употреблять теплую пищу, так как она легче усваивается. При выходе из поста не стоит сразу нагружать организм тяжелыми продуктами, особенно мясом, молочными продуктами. Начинать нужно с небольших порций, иначе может возникнуть нехватка ферментов для переваривания, что приведет к проблемам с желудком. Также в первые дни после поста не стоит употреблять алкоголь, так как это может усилить нагрузку на пищеварительную систему.
Главное во время поста — осознанный подход к питанию, о чем подробно рассказала врач-эксперт Вера Сережина. Соблюдение баланса, разнообразие в рационе и внимание к индивидуальным особенностям организма помогут провести эти семь недель с пользой для здоровья.
Теперь, зная основные принципы постного питания, можно переходить к практической части — подбору вкусных и сытных рецептов, которые сделают ваш пост не только правильным, но и интересным.
Вкусный и сытный обед или ужин можно приготовить из любых овощей, круп, корнеплодов, специй. Если напрячь фантазию, можно составить меню на все семь недель поста из блюд в любых продуктовых сочетаниях.
С тыквой привычное блюдо приятно удивит новым вкусом. А восточные специи добавят ему пикантности и неповторимый аромат.
Ингредиенты:
Приготовление:
Отварить гречку в подсоленной воде.
Тыкву нарезать средним кубиком и выпекать в духовке при температуре 200 градусов 30 минут.
Грибы нарезать ломтиками, репчатый лук — мелким кубиком.
Чеснок измельчить или натереть на специальной терке.
Хорошенько разогреть на сковороде растительное масло.
Обжарить сначала лук и чеснок. Добавить грибы, тушить до испарения влаги.
Смешать грибы, отварную гречку, кусочки запеченной тыквы. Посолить, добавить перец и кумин.
Эти овощные оладьи гораздо вкуснее и полезнее мясных котлет. А еще блюдо просто кладезь витаминов и минералов.
Ингредиенты:
Приготовление:
Овощи натереть на крупной терке, посолить, оставить на 5 минут. Затем отжать образовавшийся сок.
В овощную массу добавить муку.
Из полученной густой массы сформовать оладьи.
Немного обжарить на среднем огне до румяной корочки. Затем выложить на противень и отправить в духовку — запекать 10 минут при 180 градусах.
Томатное пюре слегка потомить в сотейнике до густой консистенции, посолить.
Подавать оладьи с томатной подливой, посыпав жареными тыквенными семечками и кружочками маслин.
Это блюдо очень простое в приготовлении, а еще сытное и вкусное. Красные черри и лук, зелень горошка и желтые ломти картофеля смотрятся очень аппетитно.
Ингредиенты:
Приготовление:
Сварите картофель в мундире. Выложите на тарелку, дайте немного остыть.
В сковороде разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла, положите черри, слегка посолите и пассеруйте, пока у плодов не лопнет кожица.
Выньте из сковороды помидоры и положите зеленый горошек. Добавьте воду и тушите до готовности.
Теплый картофель очистите от кожицы, порежьте средними ломтиками, выложите на блюдо. Сверху кладем помидорчики и зеленый горошек, а также нарезанный полукольцами красный лук.
Для соуса смешайте остаток оливкового масла и винный уксус, поперчите и посолите.
Овощи полейте соусом и мелко нарезанным укропом.
Это блюдо выручит в ситуации, когда готовить некогда, а время ужина уже поджимает. Все ингредиенты есть в холодильнике у каждой хозяйки. Нужно только сбегать в магазин за лавашом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Отварите картофель в подсоленой воде.
Лук порезать средним кубиком, грибы — тонкими ломтиками.
Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук до золотистого цвета.
Добавить грибы, обжарить еще 10 минут, в конце добавить соль и перец.
Картофель измельчаем до состояния пюре, добавляем лук с грибами, мелко нарезанный укроп.
Половину картофельно-грибной начинки распределить на лаваше, накрыть вторым лавашом и выложить остаток начинки.
Свернуть рулетом и порезать на ломти в два пальца толщиной.
Обжарить получившиеся роллы с двух сторон до золотистой корочки.
Очень легкое в приготовлении блюдо, которым можно сытно накормить всю семью. Даже те, кто не держит пост, отведают эту экзотическую лапшу с удовольствием.
Ингредиенты:
Приготовление:
Кабачок, перец, лук-порей нарезать тонкой соломкой, обжарить на растительном масле до мягкости.
Добавить натертый на терке чеснок, молотый имбирь, мед, соевый соус и кунжут.
Лапшу отварить, откинуть на дуршлаг. Когда вода полностью стечет, смешать с овощами на сковороде и посыпать зеленым луком.