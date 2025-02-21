Великий пост — 2025: как питаться правильно и разнообразно, топ-4 ПП рецептов

— Ошибка, которую часто совершают постящиеся, — они налегают на углеводы и не добавляют в рацион достаточно белка. Из-за этого организм чаще испытывает голод, и человек начинает есть больше, чем нужно. В итоге вместо очищения получается набор веса. Также важно не увлекаться орехами: они, конечно, полезны, но содержат много жира, и при чрезмерном употреблении могут спровоцировать обострение панкреатита. С осторожностью стоит употреблять грибы — они тяжелы для переваривания и могут вызвать дискомфорт в желудке. Чеснок и лук в сыром виде тоже могут раздражать слизистую желудка, поэтому лучше использовать их в сушеном или гранулированном виде.