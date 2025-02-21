Водители автобусов получают до 150 тысяч рублей в Екатеринбурге

Posted 21 февраля, 14:25
Published 21 февраля, 14:25
Modified 21 февраля, 14:27
Updated 21 февраля, 14:27
В столице Среднего Урала транспортная реформа приносит результаты. Работники ЕМУП «Гортранс» получили повышение заработной платы. Теперь доход тех, кто управляет автобусом достигает отметки в 150 тысяч рублей, что стало важным шагом в преодолении кадрового кризиса.
Эта мера позволила стабилизировать ситуацию с текучкой кадров, которая долгое время беспокоила руководство организации. С января этого года в коллектив влились 150 новых сотрудников. Среди них 19 водителей автобусов, 13 трамвайщиков и трое троллейбусников. Дополнительно, 18 человек проходят обучение на специализированных курсах и вскоре присоединятся к своим коллегам на маршрутах, сообщает Департамент информационной политики.
Оплата труда водителей трамваев увеличилась с 115 до 122 тысяч рублей, троллейбусов — со 100 до почти 113 тысяч рублей, а автобусников — с 128 до 147 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что для проведения транспортной реформы Екатеринбург получил 2 миллиарда рублей в текущем году.