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Posted 21 февраля, 14:25

Published 21 февраля, 14:25

Modified 21 февраля, 14:27

Updated 21 февраля, 14:27

Водители автобусов получают до 150 тысяч рублей в Екатеринбурге

Водители автобусов получают до 150 тысяч рублей в Екатеринбурге

21 февраля 2025, 14:25
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге водителям «Гортранса» повысили оплату до 150 тысяч рублей, что помогло привлечь 150 новых сотрудников и стабилизировать кадровый кризис.

В столице Среднего Урала транспортная реформа приносит результаты. Работники ЕМУП «Гортранс» получили повышение заработной платы. Теперь доход тех, кто управляет автобусом достигает отметки в 150 тысяч рублей, что стало важным шагом в преодолении кадрового кризиса.

Эта мера позволила стабилизировать ситуацию с текучкой кадров, которая долгое время беспокоила руководство организации. С января этого года в коллектив влились 150 новых сотрудников. Среди них 19 водителей автобусов, 13 трамвайщиков и трое троллейбусников. Дополнительно, 18 человек проходят обучение на специализированных курсах и вскоре присоединятся к своим коллегам на маршрутах, сообщает Департамент информационной политики.

Оплата труда водителей трамваев увеличилась с 115 до 122 тысяч рублей, троллейбусов — со 100 до почти 113 тысяч рублей, а автобусников — с 128 до 147 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что для проведения транспортной реформы Екатеринбург получил 2 миллиарда рублей в текущем году.

В «Гортрансе» Екатеринбурга продолжают решать вопрос с дефицитом кадров
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