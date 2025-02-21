Водители автобусов получают до 150 тысяч рублей в Екатеринбурге

Эта мера позволила стабилизировать ситуацию с текучкой кадров, которая долгое время беспокоила руководство организации. С января этого года в коллектив влились 150 новых сотрудников. Среди них 19 водителей автобусов, 13 трамвайщиков и трое троллейбусников. Дополнительно, 18 человек проходят обучение на специализированных курсах и вскоре присоединятся к своим коллегам на маршрутах, сообщает Департамент информационной политики.