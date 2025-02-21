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Posted 21 февраля, 03:49

Published 21 февраля, 03:49

Modified 21 февраля, 03:51

Updated 21 февраля, 03:51

Восьмиклассники в Екатеринбурге устроили кровавую драку

Восьмиклассники в Екатеринбурге устроили кровавую драку

21 февраля 2025, 03:49
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге ученики школы №142 подрались, в результате чего один из них пострадал.

Потасовка произошла во время перемены. В результате у одного из школьников оказался сломан нос, у другого были ушибы. По словам очевидца, пол был залит лужей крови, пишет Ура.ру.

Вскоре о драке стало известно полицейским. При этом конфликт между подростками был исчерпан. В ПДН проведут профилактическую беседу с классом.

Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге подрались две мамы школьников, которые учатся в гимназии №94.

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