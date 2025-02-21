Восьмиклассники в Екатеринбурге устроили кровавую драку

Posted 21 февраля, 03:49
Published 21 февраля, 03:49
Modified 21 февраля, 03:51
Updated 21 февраля, 03:51
Потасовка произошла во время перемены. В результате у одного из школьников оказался сломан нос, у другого были ушибы. По словам очевидца, пол был залит лужей крови, пишет Ура.ру.
Вскоре о драке стало известно полицейским. При этом конфликт между подростками был исчерпан. В ПДН проведут профилактическую беседу с классом.
Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге подрались две мамы школьников, которые учатся в гимназии №94.