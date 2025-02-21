Выбросила все дорогие средства: обычная фольга заменяет на кухне любой «Пемолюкс»

Марина Жукова предлагает всем попробовать самодельный чистящий инструмент из фольги. Если скатать из нее плотный шарик, то он превратится в эффективную губку. Просто посыпьте проблемные места содой или солью и беритесь за дело. При контакте этих абразивов с загрязненной поверхностью начинается химическая реакция, благодаря которой даже самые стойкие загрязнения отходят без применения агрессивной химии.