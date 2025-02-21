Выбросила все дорогие средства: обычная фольга заменяет на кухне любой «Пемолюкс»

Posted 21 февраля, 14:41
Published 21 февраля, 14:41
Modified 21 февраля, 14:43
Updated 21 февраля, 14:43
Хозяйка и блогер Марина Жукова, посвятившая домашней магии более 20 лет, случайно обнаружила удивительные свойства комбинации обычной пищевой фольги и соли. Этот простой и доступный метод оказался настолько эффективным, что полностью изменил ее подход к решению распространенных бытовых проблем.
Я перепробовала множество дорогих чистящих средств, но ничто не сравнится с этим простым способом, — рассказала эксперт по чистоте.
Марина Жукова предлагает всем попробовать самодельный чистящий инструмент из фольги. Если скатать из нее плотный шарик, то он превратится в эффективную губку. Просто посыпьте проблемные места содой или солью и беритесь за дело. При контакте этих абразивов с загрязненной поверхностью начинается химическая реакция, благодаря которой даже самые стойкие загрязнения отходят без применения агрессивной химии.
Фольга в сочетании с солью или содой также эффективна в борьбе с ржавчиной на металлических поверхностях.
Кстати, этот способ эффективен не только для старых для кухонных ножей и ножниц, но и для садового инвентаря. Почистите старые лопаты и мотыги — и эти инструменты прослужат вам еще долгие годы.