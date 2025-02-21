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Posted 21 февраля, 14:41

Published 21 февраля, 14:41

Modified 21 февраля, 14:43

Updated 21 февраля, 14:43

Фольга в сочетании с солью и содой отлично очищает любые металлические поверхности от ржавчины

Выбросила все дорогие средства: обычная фольга заменяет на кухне любой «Пемолюкс»

21 февраля 2025, 14:41
Фото: Изображение Midjourney. Фольга в сочетании с солью и содой отлично очищает любые металлические поверхности от ржавчины
Рубрика
Дом и сад
Опытная домохозяйка Марина Жукова рассказала, как легко и просто очистить посуду и металлические предметы от налета и ржавчины. Этот метод произвел настоящую революцию на кухне.

Хозяйка и блогер Марина Жукова, посвятившая домашней магии более 20 лет, случайно обнаружила удивительные свойства комбинации обычной пищевой фольги и соли. Этот простой и доступный метод оказался настолько эффективным, что полностью изменил ее подход к решению распространенных бытовых проблем.

Я перепробовала множество дорогих чистящих средств, но ничто не сравнится с этим простым способом, — рассказала эксперт по чистоте.
Старая чугунная сковорода засияла: нанесла эту пасту — ржавчина исчезла на глазах
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Марина Жукова предлагает всем попробовать самодельный чистящий инструмент из фольги. Если скатать из нее плотный шарик, то он превратится в эффективную губку. Просто посыпьте проблемные места содой или солью и беритесь за дело. При контакте этих абразивов с загрязненной поверхностью начинается химическая реакция, благодаря которой даже самые стойкие загрязнения отходят без применения агрессивной химии.

Фольга в сочетании с солью или содой также эффективна в борьбе с ржавчиной на металлических поверхностях.

Кстати, этот способ эффективен не только для старых для кухонных ножей и ножниц, но и для садового инвентаря. Почистите старые лопаты и мотыги — и эти инструменты прослужат вам еще долгие годы.

Ранее эксперты рассказали, какой дешевый порошок может легко заменить дома все чистящие средства.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Кухня#Чистка#Соль#Дом и сад#КЦ#Сода#Ржавчина#Марина Жукова#Фольга
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