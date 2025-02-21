Выставка спецтехники, игра и экскурсия: ученики гимназии №18 в Тагиле посетили экодом

Posted 21 февраля, 11:13
Published 21 февраля, 11:13
Modified 21 февраля, 11:15
Updated 21 февраля, 11:15
Универсальная усовершенствованная модель мусоровоза применяется не только для стандартных пластиковых контейнеров, но и для восьмикубовых бункеров, которые используются для крупногабаритных отходов. Школьники увидели процесс перемещения отходов из баков и узнали, что мусоровоз с задней погрузкой более безопасен и экономичен в отличие от своих предшественников, поскольку имеет больший коэффициент сжатия отходов и отсутствие просыпания ТКО во время работы.
После выставки ребята посетили обзорную экскурсию по экодому и урок по экономике замкнутого цикла. Полученные знания пригодились в интерактивной игре, где школьники самостоятельно при помощи радиоуправляемых моделей мусоровоза и другой спецтехники прошли весь путь от сбора отходов, их обработки на мусоросортировочном комплексе до вторичного сырья и создания из него новой продукции. В этом им помогла большая карта с изображением ключевых точек обращения с отходами.
В самом начале познавательного мероприятия у нас прошла выставка спецтехники. Мы рассказали ребятам, как осуществляется работа мусоровоза, чтобы они представляли для чего это делается и куда вывозятся отходы. Затем объяснили цели системы экономики замкнутого цикла. На практике они были и сортировщиками мусора, и переработчиками, наглядно демонстрируя друг другу все процессы переработки, — рассказала руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Целей «Экологического маршрута» на самом деле много. Это и пояснение существующих ныне экологической обстановки и рабочих моментов, и погружение в системы будущего, развитие и совершенствование всех необходимых процессов. Подрастающее поколение должно понимать ценность окружающей природы, важность раздельного сбора мусора, универсальность и необходимость использования вторичного сырья.
Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Особенно, когда нам рассказывали про работу мусоросортировочного комплекса, сам процесс сортировки мусора, зачем это делается. Надеюсь, что мы придем сюда на мастер-классы, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru ученица 3 класса гимназии № 18 в Нижнем Тагиле Алиса Исаева.
Ранее мы сообщали об «ЭкоПрактикуме» для учителей, который прошел на базе мультицентра «Народный» в Нижнем Тагиле.