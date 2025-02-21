Выставка спецтехники, игра и экскурсия: ученики гимназии №18 в Тагиле посетили экодом

После выставки ребята посетили обзорную экскурсию по экодому и урок по экономике замкнутого цикла. Полученные знания пригодились в интерактивной игре, где школьники самостоятельно при помощи радиоуправляемых моделей мусоровоза и другой спецтехники прошли весь путь от сбора отходов, их обработки на мусоросортировочном комплексе до вторичного сырья и создания из него новой продукции. В этом им помогла большая карта с изображением ключевых точек обращения с отходами.