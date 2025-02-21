tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 11:13

Published 21 февраля, 11:13

Modified 21 февраля, 11:15

Updated 21 февраля, 11:15

Познавательный интерактив «Экологический маршрут» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле

Выставка спецтехники, игра и экскурсия: ученики гимназии №18 в Тагиле посетили экодом

21 февраля 2025, 11:13
Фото: tagilcity.ru. Познавательный интерактив «Экологический маршрут» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Познавательный интерактив «Экологический маршрут» для учеников начальных классов прошел в экодоме «Народный» впервые. Ребята увидели работу современной техники с задней загрузкой, а также изучили модель циркулярной экономики: от раздельного сбора отходов до новых изделий.

Универсальная усовершенствованная модель мусоровоза применяется не только для стандартных пластиковых контейнеров, но и для восьмикубовых бункеров, которые используются для крупногабаритных отходов. Школьники увидели процесс перемещения отходов из баков и узнали, что мусоровоз с задней погрузкой более безопасен и экономичен в отличие от своих предшественников, поскольку имеет больший коэффициент сжатия отходов и отсутствие просыпания ТКО во время работы.

Выставка спецтехники у экодома «Народный» в Нижнем Тагиле
Выставка спецтехники у экодома «Народный» в Нижнем Тагиле. Фото: «Рифей»

После выставки ребята посетили обзорную экскурсию по экодому и урок по экономике замкнутого цикла. Полученные знания пригодились в интерактивной игре, где школьники самостоятельно при помощи радиоуправляемых моделей мусоровоза и другой спецтехники прошли весь путь от сбора отходов, их обработки на мусоросортировочном комплексе до вторичного сырья и создания из него новой продукции. В этом им помогла большая карта с изображением ключевых точек обращения с отходами.

В самом начале познавательного мероприятия у нас прошла выставка спецтехники. Мы рассказали ребятам, как осуществляется работа мусоровоза, чтобы они представляли для чего это делается и куда вывозятся отходы. Затем объяснили цели системы экономики замкнутого цикла. На практике они были и сортировщиками мусора, и переработчиками, наглядно демонстрируя друг другу все процессы переработки, — рассказала руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Познавательный интерактив «Экологический маршрут» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Познавательный интерактив «Экологический маршрут» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Целей «Экологического маршрута» на самом деле много. Это и пояснение существующих ныне экологической обстановки и рабочих моментов, и погружение в системы будущего, развитие и совершенствование всех необходимых процессов. Подрастающее поколение должно понимать ценность окружающей природы, важность раздельного сбора мусора, универсальность и необходимость использования вторичного сырья.

Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Особенно, когда нам рассказывали про работу мусоросортировочного комплекса, сам процесс сортировки мусора, зачем это делается. Надеюсь, что мы придем сюда на мастер-классы, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru ученица 3 класса гимназии № 18 в Нижнем Тагиле Алиса Исаева.
Познавательный интерактив «Экологический маршрут» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Познавательный интерактив «Экологический маршрут» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Познавательный интерактив «Экологический маршрут» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Познавательный интерактив «Экологический маршрут» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Познавательный интерактив «Экологический маршрут» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле
Познавательный интерактив «Экологический маршрут» в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Ранее мы сообщали об «ЭкоПрактикуме» для учителей, который прошел на базе мультицентра «Народный» в Нижнем Тагиле.

Педагоги из Краснотурьинска ознакомились с работой мусоросортировочного комплекса
Узнать подробнее
#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Выставка#Дети#Свердловская область#Школьники#Отходы#Вывоз мусора#Обучение#Спецтехника#Гимназия №18#Переработка#Мусоровоз#Екатеринбург#Рифей#ТКО#Эко-итоги#Экодом#Мусоросортировочный комплекс#Сбор ТКО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика