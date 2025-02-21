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Posted 21 февраля, 08:34

Published 21 февраля, 08:34

Modified 21 февраля, 08:36

Updated 21 февраля, 08:36

Российская греча более светлая и не горчит

Зачем китайская гречка притворяется русской и чем это грозит вашему здоровью

21 февраля 2025, 08:34
Фото: 1MI. Российская греча более светлая и не горчит

Эксперты рассказали, как отличить качественную российскую гречу от китайской

Рубрика
Еда и напитки
В последнее время на прилавках российских магазинов все чаще встречается китайская гречка, замаскированная под отечественный продукт. Некачественная крупа нередко содержит опасные химикаты и добавки. Рассказываем, как защитить себя от подделки и выбрать настоящую российскую гречку.

Почему важно выбирать российскую гречку

Российская гречневая крупа производится по строгим стандартам качества и проходит тщательный контроль на всех этапах производства. Отечественные производители используют традиционные методы выращивания и обработки зерна, минимизируя использование химических удобрений и пестицидов. Китайская же гречка часто выращивается с применением агрессивных химикатов, что может негативно сказаться на здоровье потребителей, рассказали эксперты порталу progorod76.ru.

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Основные признаки китайской подделки

Внимательно изучая гречневую крупу, можно заметить существенные различия между российским и китайским продуктом.

Русская гречка всегда более крупная, чем импортная, включает в себя как целые, так и надколотые зернышки. Китайская — округлая, — отмечают эксперты.

Кроме того, китайская крупа имеет более темный цвет из-за двойной обжарки. При приготовлении импортная гречка часто издает специфический запах и имеет горьковатый привкус.

Как правильно выбирать гречку в магазине

При покупке гречневой крупы обращайте внимание на маркировку и производителя. Изучите внешний вид продукта через прозрачную упаковку — качественная российская гречка имеет однородный светло-коричневый цвет с характерным матовым блеском. Избегайте подозрительно дешевых предложений, ведь низкая цена часто указывает на некачественный импортный товар. Отдавайте предпочтение проверенным российским производителям с хорошей репутацией на рынке.

Последствия употребления некачественной гречки

Употребление некачественной китайской гречки может привести к проблемам со здоровьем. Остатки химикатов и пестицидов способны накапливаться в организме, вызывая различные заболевания. Кроме того, недобросовестные производители могут подмешивать в крупу другие злаки или примеси для увеличения веса, что снижает питательную ценность продукта и может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Здоровье#Продукты питания#Гречка#Химикаты#КЦ#Еда и напитки#Пестициды#Китайская гречка#Российская гречка
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