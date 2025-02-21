Зачем китайская гречка притворяется русской и чем это грозит вашему здоровью

Употребление некачественной китайской гречки может привести к проблемам со здоровьем. Остатки химикатов и пестицидов способны накапливаться в организме, вызывая различные заболевания. Кроме того, недобросовестные производители могут подмешивать в крупу другие злаки или примеси для увеличения веса, что снижает питательную ценность продукта и может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей.