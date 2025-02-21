Житель Камышловского района пытался сжечь дом соседки за оскорбления

Posted 21 февраля, 08:56
Published 21 февраля, 08:56
Modified 21 февраля, 08:57
Updated 21 февраля, 08:57
В этот день мужчина пытался найти средства, чтобы приобрести алкоголь. Однако у него это сделать не получалось. Сначала свердловчанин пытался продать петуха, но сосед отказался его покупать. Затем нелестно в его адрес высказалась соседка.
Вечером в тот же день мужчина решил отомстить за обиды. Он взял спички, банку с бензином и пошел к соседке. Он облил двери ее дома, а затем поджег. В этот время женщина готовилась ко сну. Она заметила пламя и успела его потушить. После этого она написала заявление в полицию, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Свердловчанина задержали. Он был согласен с ходом событий, но не согласился, что у него был умысел. Он заявил, что пришел к соседке и предложил купить у него бензин, но у двери споткнулся и банки выпали из рук. Мужчина удивился и из его рта выпала сигарета. В результате случилось возгорание.
Однако сторона обвинения опровергла эти доказательства.
В результате мужчине назначили 1 год и 10 месяцев принудительных работ. Он пытался обжаловать это решение, но сделать этого не удалось.