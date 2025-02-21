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Posted 21 февраля, 08:56

Published 21 февраля, 08:56

Modified 21 февраля, 08:57

Updated 21 февраля, 08:57

Житель Камышловского района пытался сжечь дом соседки за оскорбления

Житель Камышловского района пытался сжечь дом соседки за оскорбления

21 февраля 2025, 08:56
Фото: 1MI.
В Камышловском районе житель поселка Пышминский пытался сжечь дом соседки за то, что она нелестно высказалась в его адрес. Инцидент случился 3 февраля.

В этот день мужчина пытался найти средства, чтобы приобрести алкоголь. Однако у него это сделать не получалось. Сначала свердловчанин пытался продать петуха, но сосед отказался его покупать. Затем нелестно в его адрес высказалась соседка.

Вечером в тот же день мужчина решил отомстить за обиды. Он взял спички, банку с бензином и пошел к соседке. Он облил двери ее дома, а затем поджег. В этот время женщина готовилась ко сну. Она заметила пламя и успела его потушить. После этого она написала заявление в полицию, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Свердловчанина задержали. Он был согласен с ходом событий, но не согласился, что у него был умысел. Он заявил, что пришел к соседке и предложил купить у него бензин, но у двери споткнулся и банки выпали из рук. Мужчина удивился и из его рта выпала сигарета. В результате случилось возгорание.

Однако сторона обвинения опровергла эти доказательства.

В результате мужчине назначили 1 год и 10 месяцев принудительных работ. Он пытался обжаловать это решение, но сделать этого не удалось.

Ранее в Карпинске мужчина зарезал коллегу из-за конфликта. Причиной стала громкая музыка.

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