Житель Камышловского района пытался сжечь дом соседки за оскорбления

Вечером в тот же день мужчина решил отомстить за обиды. Он взял спички, банку с бензином и пошел к соседке. Он облил двери ее дома, а затем поджег. В этот время женщина готовилась ко сну. Она заметила пламя и успела его потушить. После этого она написала заявление в полицию, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.