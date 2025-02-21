Житель Ревды отправится в тюрьму на 10 лет за сбыт наркотиков

Posted 21 февраля, 10:20
Published 21 февраля, 10:20
Modified 21 февраля, 10:22
Updated 21 февраля, 10:22
10 сентября свердловчанин купил девять свертков с запрещенным веществом, чтобы сбыть их на территории города. На следующий день он поместил несколько свертков в тайники. В этот же день его задержали полицейские, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. После того, как расследование подошло к концу, материалы дела были отправлены в суд. Подсудимого приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Напомним, житель Березовского распространял наркотическое вещество в интернете. Ему назначили около 10 лет тюрьмы.