tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 10:20

Published 21 февраля, 10:20

Modified 21 февраля, 10:22

Updated 21 февраля, 10:22

Житель Ревды отправится в тюрьму на 10 лет за сбыт наркотиков

Житель Ревды отправится в тюрьму на 10 лет за сбыт наркотиков

21 февраля 2025, 10:20
Фото: Изображение Midjourney.
45-летний житель Ревды занимался распространением героина в сентябре 2024 года.

10 сентября свердловчанин купил девять свертков с запрещенным веществом, чтобы сбыть их на территории города. На следующий день он поместил несколько свертков в тайники. В этот же день его задержали полицейские, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. После того, как расследование подошло к концу, материалы дела были отправлены в суд. Подсудимого приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, житель Березовского распространял наркотическое вещество в интернете. Ему назначили около 10 лет тюрьмы.

Наркотики в кошачьем лотке нашел полицейский пес у жителя ХМАО
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина в Ачите отправится на 18 лет в тюрьму за наркотикиЖитель Екатеринбурга пытался убить женщину с особой жестокостью на первом свиданииСуд в Екатеринбурге начнет рассматривать дело об убийстве младенца его дедом
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Суд#Криминал#Наркотики#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Распространение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика