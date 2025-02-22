tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля, 11:54

Published 22 февраля, 11:54

Modified 22 февраля, 11:57

Updated 22 февраля, 11:57

Глава Гортранса Екатеринбурга ходатайствует о замене СИЗО на домашний арест

Директор Гортранса Екатеринбурга пытается заменить СИЗО на домашний арест

22 февраля 2025, 11:54
Фото: 1MI.

Глава Гортранса Екатеринбурга ходатайствует о замене СИЗО на домашний арест

Руководитель екатеринбургского Гортранса Сергей Нугаев обратился в областной суд с апелляционной жалобой на решение о содержании в следственном изоляторе.

Фигурант уголовного дела настаивает на изменении меры пресечения на домашний арест. Дата рассмотрения ходатайства пока не определена, проинформировали в пресс-службе облсуда.

Ранее, 15 февраля, Ленинский районный суд постановил заключить экс-управленца под стражу до середины апреля следующего года. Следственные органы выступили против более мягкой меры пресечения, аргументируя это возможностью уничтожения подозреваемым документов, имеющих значение для расследования.

Руководителю транспортного предприятия вменяется получение взятки в размере 160 тысяч рублей от представителя компании, осуществляющей техническое обслуживание автобусного парка. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что задержали Нугаева 14 февраля после получения информации о его причастности к коррупционной схеме.

Силовики задержали коллегу-полицейского в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотрудник ФСБ в Свердловской области проведет два месяца в СИЗОВ Екатеринбурге продлен срок в СИЗО экс-чиновнику Минагро за коноплю в контейнерахНачальник отдела полиции в Екатеринбурге подозревается в коррупции
#Дарья Бобровицкая#Уголовное дело#Задержание#Взятка#СИЗО#Домашний арест#Екатеринбург#Гортранс#Сергей Нугаев#Апелляционная жалоба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика