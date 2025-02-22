Директор Гортранса Екатеринбурга пытается заменить СИЗО на домашний арест

Ранее, 15 февраля, Ленинский районный суд постановил заключить экс-управленца под стражу до середины апреля следующего года. Следственные органы выступили против более мягкой меры пресечения, аргументируя это возможностью уничтожения подозреваемым документов, имеющих значение для расследования.