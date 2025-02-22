Директор Гортранса Екатеринбурга пытается заменить СИЗО на домашний арест

Posted 22 февраля, 11:54
Published 22 февраля, 11:54
Modified 22 февраля, 11:57
Updated 22 февраля, 11:57
Фигурант уголовного дела настаивает на изменении меры пресечения на домашний арест. Дата рассмотрения ходатайства пока не определена, проинформировали в пресс-службе облсуда.
Ранее, 15 февраля, Ленинский районный суд постановил заключить экс-управленца под стражу до середины апреля следующего года. Следственные органы выступили против более мягкой меры пресечения, аргументируя это возможностью уничтожения подозреваемым документов, имеющих значение для расследования.
Руководителю транспортного предприятия вменяется получение взятки в размере 160 тысяч рублей от представителя компании, осуществляющей техническое обслуживание автобусного парка. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что задержали Нугаева 14 февраля после получения информации о его причастности к коррупционной схеме.