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Posted 22 февраля, 05:00

Published 22 февраля, 05:00

Modified 22 февраля, 05:00

Updated 22 февраля, 05:00

Врач-диетолог рассказал, почему не стоит отказываться от картошки в пользу гречи

Гречневый трон пошатнулся: почему наши бабушки худели на картошке

22 февраля 2025, 05:00
Фото: Изображение от KamranAydinov на Freepik/Изображение от timolina на Freepik.

Врач-диетолог рассказал, почему не стоит отказываться от картошки в пользу гречи

Рубрика
Еда и напитки
Многие годы диетологи рекомендовали заменять картофель гречкой для снижения веса. Однако последние исследования показывают неожиданные результаты: картофель может быть не менее полезным при похудении, а в некоторых случаях даже предпочтительнее популярной гречневой крупы.

Давно сложилось мнение, что картофель — враг стройной фигуры из-за высокого содержания крахмала. Однако этот миф легко развенчать, если разобраться в химических процессах. При охлаждении обычный крахмал трансформируется в резистентный, который не только не вредит фигуре, но и оказывает благотворное влияние на микрофлору кишечника. Более того, картофель — настоящая кладовая полезных веществ: калия, витамина С и пищевых волокон, необходимых для здорового похудения.

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Гречневая крупа традиционно считается диетическим продуктом благодаря богатому составу: железо, магний, витамины группы В. Однако нутрициолог Юлия Хлопова сделала неожиданное заявление в беседе с Life: по калорийности гречка может не уступать картофелю. В 100 граммах вареной гречки содержится 100 килокалорий, тогда как в таком же количестве отварного картофеля всего 77 килокалорий.

Гречка сложнее комбинируется с различными продуктами, что может ограничивать ее применение в рационе, — также отмечает эксперт.

Главное преимущество картофеля при похудении — длительное чувство насыщения. Чтобы максимально использовать его полезные свойства, важно правильно его готовить. Рекомендуется отваривать, запекать, готовить на пару или добавлять в диетические салаты и запеканки. Ключевой момент — избегать жирных добавок, соусов и сливок, которые значительно повышают калорийность блюда.

При грамотном подходе к приготовлению оба продукта могут стать частью здорового рациона для похудения. Нет необходимости полностью отказываться от картофеля в пользу гречки или наоборот. Важно соблюдать баланс и разнообразить свой рацион, учитывая индивидуальные особенности организма и цели похудения.

Ранее эксперты рассказали, как готовят гречу в элитных ресторанах.

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