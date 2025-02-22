Гречневый трон пошатнулся: почему наши бабушки худели на картошке

Posted 22 февраля, 05:00
Published 22 февраля, 05:00
Modified 22 февраля, 05:00
Updated 22 февраля, 05:00
Давно сложилось мнение, что картофель — враг стройной фигуры из-за высокого содержания крахмала. Однако этот миф легко развенчать, если разобраться в химических процессах. При охлаждении обычный крахмал трансформируется в резистентный, который не только не вредит фигуре, но и оказывает благотворное влияние на микрофлору кишечника. Более того, картофель — настоящая кладовая полезных веществ: калия, витамина С и пищевых волокон, необходимых для здорового похудения.
Гречневая крупа традиционно считается диетическим продуктом благодаря богатому составу: железо, магний, витамины группы В. Однако нутрициолог Юлия Хлопова сделала неожиданное заявление в беседе с Life: по калорийности гречка может не уступать картофелю. В 100 граммах вареной гречки содержится 100 килокалорий, тогда как в таком же количестве отварного картофеля всего 77 килокалорий.
Гречка сложнее комбинируется с различными продуктами, что может ограничивать ее применение в рационе, — также отмечает эксперт.
Главное преимущество картофеля при похудении — длительное чувство насыщения. Чтобы максимально использовать его полезные свойства, важно правильно его готовить. Рекомендуется отваривать, запекать, готовить на пару или добавлять в диетические салаты и запеканки. Ключевой момент — избегать жирных добавок, соусов и сливок, которые значительно повышают калорийность блюда.
При грамотном подходе к приготовлению оба продукта могут стать частью здорового рациона для похудения. Нет необходимости полностью отказываться от картофеля в пользу гречки или наоборот. Важно соблюдать баланс и разнообразить свой рацион, учитывая индивидуальные особенности организма и цели похудения.