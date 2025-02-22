Гречневый трон пошатнулся: почему наши бабушки худели на картошке

Давно сложилось мнение, что картофель — враг стройной фигуры из-за высокого содержания крахмала. Однако этот миф легко развенчать, если разобраться в химических процессах. При охлаждении обычный крахмал трансформируется в резистентный, который не только не вредит фигуре, но и оказывает благотворное влияние на микрофлору кишечника. Более того, картофель — настоящая кладовая полезных веществ: калия, витамина С и пищевых волокон, необходимых для здорового похудения.