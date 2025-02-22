Хотя бы к 300-летию: активисты в Черноисточинске бьются за ремонт тротуаров

Posted 22 февраля, 12:58
Published 22 февраля, 12:58
Modified 22 февраля, 13:01
Updated 22 февраля, 13:01
Общественник Александр Микушин на протяжении ряда лет пытается добиться ремонта тротуаров в поселке. Жители вынуждены передвигаться прямо по обочине дороги рядом с проезжающими машинами. Заложниками ситуации оказались все черноисточинцы, в том числе пенсионеры и школьники, у которых просто нет другого пути в учебное заведение. О проблеме в своих соцсетях рассказал другой активист, Рамиль Хакимов.
В конце декабря Микушин обратился в прокуратуру Пригородного района Свердловской области.
В ответ на обращение представители ведомства сообщили, что совместно с ГИБДД была, выявлены нарушения требований безопасности дорожного движения. Главе муниципального округа Горноуральский вынесено представление об устранении нарушений.
Однако обследовать сами тротуары и дать свое заключение в прокуратуре не смогли из-за снежного покрова. Проверка отложена до весны.
Может к юбилею поселка эта проблема будет решена или ждете несчастного случая, как было с появлением единственного светофора в поселке, — резюмировал Рамиль Хакимов.
Ранее стало известно о том, как продвигается ремонт на одном из дорожных долгостроев Нижнего Тагила — улице Октябрьской революции.