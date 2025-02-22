Хотя бы к 300-летию: активисты в Черноисточинске бьются за ремонт тротуаров

Общественник Александр Микушин на протяжении ряда лет пытается добиться ремонта тротуаров в поселке. Жители вынуждены передвигаться прямо по обочине дороги рядом с проезжающими машинами. Заложниками ситуации оказались все черноисточинцы, в том числе пенсионеры и школьники, у которых просто нет другого пути в учебное заведение. О проблеме в своих соцсетях рассказал другой активист, Рамиль Хакимов.