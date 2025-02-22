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Posted 22 февраля, 12:58

Published 22 февраля, 12:58

Modified 22 февраля, 13:01

Updated 22 февраля, 13:01

Жители Черноисточинска безуспешно борются за нормальные тротуары

Хотя бы к 300-летию: активисты в Черноисточинске бьются за ремонт тротуаров

22 февраля 2025, 12:58
Фото: Рамиль Хакимов.

Жители Черноисточинска безуспешно борются за нормальные тротуары

В поселке Черноисточинск местные жители уже долгое время жалуются в разные инстанции на отсутствие тротуаров. Однако пока все попытки остаются без внимания.

Общественник Александр Микушин на протяжении ряда лет пытается добиться ремонта тротуаров в поселке. Жители вынуждены передвигаться прямо по обочине дороги рядом с проезжающими машинами. Заложниками ситуации оказались все черноисточинцы, в том числе пенсионеры и школьники, у которых просто нет другого пути в учебное заведение. О проблеме в своих соцсетях рассказал другой активист, Рамиль Хакимов.

Фото: Рамиль Хакимов

В конце декабря Микушин обратился в прокуратуру Пригородного района Свердловской области.

В ответ на обращение представители ведомства сообщили, что совместно с ГИБДД была, выявлены нарушения требований безопасности дорожного движения. Главе муниципального округа Горноуральский вынесено представление об устранении нарушений.

Однако обследовать сами тротуары и дать свое заключение в прокуратуре не смогли из-за снежного покрова. Проверка отложена до весны.

Может к юбилею поселка эта проблема будет решена или ждете несчастного случая, как было с появлением единственного светофора в поселке, — резюмировал Рамиль Хакимов.

Ранее стало известно о том, как продвигается ремонт на одном из дорожных долгостроев Нижнего Тагила — улице Октябрьской революции.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Прокуратура#ГИБДД#Активисты#Ремонт#Черноисточинск#Тротуары#Екатеринбург#Безопасность дорожного движения
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