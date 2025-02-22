Обвиненная в дискредитации ВС РФ уральская художница жалуется на творческие препоны

Posted 22 февраля, 12:33
Published 22 февраля, 12:33
Modified 22 февраля, 12:36
Updated 22 февраля, 12:36
Ранее работы Горшениной сняли с выставки «Голоса прошлого» в московской галерее М2. Добились этого участники общественного движения «Зов народа». После этого художница опубликовала в своих соцсетях эмоциональный пост, в котором сравнила себя с «жертвой домашнего насилия».
Мы написали предостережение организаторам, раскрыв информацию от том, что Алиса Горшенина известна своим откровенно антироссийским клипом в составе группы Pussy Riot — Swan Lake, в котором содержатся издевательские высказывания в адрес погибших участников специальной военной операции, — объяснили свою позицию общественники в соцсетях.
В 2022 году Горшенина была оштрафована на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. В том же году она представила свою выставку в Ельцин-центре, где экспонировались выпотрошенные чучела и сшитые между собой макеты человеческих органов. Работу художницы тогда жестко раскритиковал режиссер Никита Михалков.
Недавно Горшенина снова приняла участие в одной из выставок в Ельцин Центре, однако не под своим именем, а под псевдонимом Hua. Общественники также пытались помешать этому, однако администрация Ельцин Центра отказалась убирать ее работы.
Сейчас Алиса Горшенина жалуется, что больше не может существовать в атмосфере, когда ей «пытаются обрубить все возможности для художественной деятельности».