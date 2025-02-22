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Posted 22 февраля, 12:33

Published 22 февраля, 12:33

Modified 22 февраля, 12:36

Updated 22 февраля, 12:36

Уральская художница Горшенина пожаловалась на творческие притеснения

Обвиненная в дискредитации ВС РФ уральская художница жалуется на творческие препоны

22 февраля 2025, 12:33
Фото: 1MI.

Уральская художница Горшенина пожаловалась на творческие притеснения

Оштрафованная в 2022 году за дискредитацию Вооруженных сил России свердловская художница Алиса Горшенина рассказала в своих сетях о «притеснениях» со стороны местных общественников.

Ранее работы Горшениной сняли с выставки «Голоса прошлого» в московской галерее М2. Добились этого участники общественного движения «Зов народа». После этого художница опубликовала в своих соцсетях эмоциональный пост, в котором сравнила себя с «жертвой домашнего насилия».

Мы написали предостережение организаторам, раскрыв информацию от том, что Алиса Горшенина известна своим откровенно антироссийским клипом в составе группы Pussy Riot — Swan Lake, в котором содержатся издевательские высказывания в адрес погибших участников специальной военной операции, — объяснили свою позицию общественники в соцсетях.

В 2022 году Горшенина была оштрафована на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. В том же году она представила свою выставку в Ельцин-центре, где экспонировались выпотрошенные чучела и сшитые между собой макеты человеческих органов. Работу художницы тогда жестко раскритиковал режиссер Никита Михалков.

Недавно Горшенина снова приняла участие в одной из выставок в Ельцин Центре, однако не под своим именем, а под псевдонимом Hua. Общественники также пытались помешать этому, однако администрация Ельцин Центра отказалась убирать ее работы.

Сейчас Алиса Горшенина жалуется, что больше не может существовать в атмосфере, когда ей «пытаются обрубить все возможности для художественной деятельности».

Ранее штраф за дискредитацию ВС РФ выписали жителю Нижнего Тагила.

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