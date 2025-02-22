Обвиненная в дискредитации ВС РФ уральская художница жалуется на творческие препоны

В 2022 году Горшенина была оштрафована на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. В том же году она представила свою выставку в Ельцин-центре, где экспонировались выпотрошенные чучела и сшитые между собой макеты человеческих органов. Работу художницы тогда жестко раскритиковал режиссер Никита Михалков.