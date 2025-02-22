Пережили голод и утраты: в Тагиле медали к 80-летию Победы вручили труженицам тыла

Их судьбы похожи на жизнь тысяч других молодых людей, вынужденных повзрослеть раньше времени из-за войны, а детство было омрачено слезами, потерями и суровыми условиями труда. Несмотря на это, они героически выполняли свою миссию и ковали Победу в тылу.