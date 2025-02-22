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Posted 22 февраля, 09:29

Published 22 февраля, 09:29

Modified 22 февраля, 09:32

Updated 22 февраля, 09:32

Нижний Тагил чествует тружеников тыла в честь 80-летия Победы

Пережили голод и утраты: в Тагиле медали к 80-летию Победы вручили труженицам тыла

22 февраля 2025, 09:29
Фото: скрин видео Владислава Пинаева.

Нижний Тагил чествует тружеников тыла в честь 80-летия Победы

В Нижнем Тагиле поздравляют и награждают людей, которые в годы войны своим напряженным трудом внесли важный вклад в общую Победу. Памятные медали получили две жительницы города.

К 80-летию Победы памятные медали были вручены Марии Лукиничне Копысовой и Капиталине Ивановне Фокиной. Эти женщины — яркие примеры подвига советских подростков, которые в юные годы пережили утраты, голод и тяжелую работу на благо страны, рассказал в своих соцсетях мэр Владислав Пинаев.

Фото: tagilcity.ru
Я в Тагиле с 1948 года. Привезли сюда, работу дали, и общежитие дали. С восьми лет начала работать… И всю жизнь хочется, чтобы рядом живущему человеку было лучше, чем мне», — рассказала 97-летняя Мария Копысова.

Их судьбы похожи на жизнь тысяч других молодых людей, вынужденных повзрослеть раньше времени из-за войны, а детство было омрачено слезами, потерями и суровыми условиями труда. Несмотря на это, они героически выполняли свою миссию и ковали Победу в тылу.

Я из Саратовской области. Мне говорят: «Зачем ты сюда приехала? Тут же вообще плохо». Такая же была деревня, как из которой я приехала. А сейчас посмотрите какой город — отличный! Дожила до 100 с лишним лет, — поделилась воспоминаниями 101-летняя Капиталина Фокина.

Всего в городе планируется вручить более 500 медалей труженикам тыла. Этой акцией Нижний Тагил выражает благодарность и уважение тем, кто, несмотря на трудности, не сдавался перед лицом жестоких испытаний, отметил Владислав Пинаев.

20 февраля медали к 80-летию Победы получили тагильчанки Нина Ширинкина и Галина Сиденькова.

В Нижнем Тагиле еще четверо долгожителей-фронтовиков получили медали
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