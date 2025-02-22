Погода на 10 дней в Нижнем Тагиле с 23 февраля по 3 марта

Стало известно, какой будет погода в Нижнем Тагиле в ближайшие 10 дней

В выходные 22 и 23 февраля, в Нижнем Тагиле ожидается комфортная погода: -8 °С, солнечно и без осадков. Ночью морозно, до -23…-24 °С. Однако уже к середине следующей недели потеплеет.