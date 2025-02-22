Погода на 10 дней в Нижнем Тагиле с 23 февраля по 3 марта

Posted 22 февраля, 08:29
Published 22 февраля, 08:29
Modified 22 февраля, 08:32
Updated 22 февраля, 08:32
Погодных аномалий в Нижнем Тагиле в ближайшие дни не ожидается. Погода будет достаточно мягкой и ровной, без существенных осадков. Жители города смогут насладиться первыми теплыми лучами солнца в преддверии наступающей весны. Прогноз погоды на 10 дней опубликовал Gismeteo.
23 февраля: ночью -23 °С, днем -8 °С. Облачно с прояснениями, без осадков, слабый ветер 3 м/с.
24 февраля: ночью -21 °С, днем -6 °С. Ясно, осадков нет, ветер усилится до 4м/с.
25 февраля: ночью -17 °С, днем -3 °С. Облачно с прояснениями, ветер с порывами 4 м/с.
26 февраля: ночью -10 °С, днем -1 °С. Облачно с прояснениями, ветер усилится до 5 м/с.
27 февраля: ночью -5 °С, днем -5 °С. Облачно, ожидается снег: выпадет около 8 мм осадков, ветер 5 м/с.
28 февраля: ночью -9 °С, днем -4 °С. Облачно, небольшой снег: выпадет около 2 мм осадков, ветер с порывами 6 м/с.
1 марта: ночью -11 °С, днем -6 °С. Облачно с прояснениями, легкий снежок, ветер с порывами до 6 м/с.
2 марта: ночью -14 °С, днем -4 °С. Облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер 4 м/с.
3 марта: ночью -9 °С, днем -4 °С. Облачно, без осадков, ветер с порывами до 11 м/с.