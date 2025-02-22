Полезные блины на Масленицу 2025: врач раскрыла секреты здорового праздника

Эксперт рекомендует обратить особое внимание на основу для блинов и попробовать заменить пшеничную муку полезными альтернативами. Прекрасный выбор — гречневая мука. Она не только придает блинам необычный вкус, но и обогащает их клетчаткой и важными микроэлементами. Цельнозерновая мука содержит больше витаминов и минералов, что делает блины более питательными и полезными.