Полезные блины на Масленицу 2025: врач раскрыла секреты здорового праздника

Posted 22 февраля, 04:05
Published 22 февраля, 04:05
Modified 22 февраля, 04:05
Updated 22 февраля, 04:05
Масленица — это не просто праздник проводов зимы, но и особое время, когда традиции встречаются с современным подходом к здоровому питанию.
По мнению врача-нутрициолога Екатерины Несвит, главный принцип празднования Масленицы — это баланс и умеренность. Посиделки на праздник не должны превращаться в испытание для организма. Вместо этого следует сосредоточиться на качестве ингредиентов и способах приготовления блинов.
Эксперт рекомендует обратить особое внимание на основу для блинов и попробовать заменить пшеничную муку полезными альтернативами. Прекрасный выбор — гречневая мука. Она не только придает блинам необычный вкус, но и обогащает их клетчаткой и важными микроэлементами. Цельнозерновая мука содержит больше витаминов и минералов, что делает блины более питательными и полезными.
Для тех, кто следит за фигурой или имеет особые диетические предпочтения, специалист предлагает экспериментировать.
Если вы хотите еще более легкий вариант, попробуйте использовать овсяную, рисовую муку или даже кокосовую стружку для приготовления блинов, — посоветовала Екатерина Несвит.