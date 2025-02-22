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Posted 22 февраля, 08:53

Published 22 февраля, 08:53

Modified 22 февраля, 08:56

Updated 22 февраля, 08:56

В Екатеринбурге жители многоэтажки нашли за домом гору посылок Wildberries

Продавец Wildberries выбросил гору посылок у многоэтажки в Екатеринбурге

22 февраля 2025, 08:53
Фото: Фото: Е1.

В Екатеринбурге жители многоэтажки нашли за домом гору посылок Wildberries

В Екатеринбурге обнаружили груду выброшенных посылок от Wildberries. Инцидент произошел на Вторчермете, за домом на Симферопольской, 15.

В Екатеринбурге за домом на Симферопольской, 15 обнаружили большое количество выброшенных товаров из Wildberries. Очевидцы обратили внимание на груду кружек и полиэтиленовых пакетов, разбросанных прямо на улице. Фотографиями с Е1 поделилась местная жительница.

Представители компании подтвердили, что посылки относятся к возвратному товару, который продавец решил утилизировать. Однако способ, выбранный для этого, назвали нарушением стандартов. В пресс-службе Wildberries уточнили, что действия сотрудника, ответственного за неправильную утилизацию, считают недопустимыми.

Компания заверила покупателей, что следит за качеством работы своих партнеров, а по итогам инцидента уже провела проверку.

Ранее Росприроднадзор оштрафовал Туринский ЦБЗ за огромную нелегальную свалку.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Посылки#Утилизация#Екатеринбург#Wildberries#Инцидент
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