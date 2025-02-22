Продавец Wildberries выбросил гору посылок у многоэтажки в Екатеринбурге

Posted 22 февраля, 08:53
Published 22 февраля, 08:53
Modified 22 февраля, 08:56
Updated 22 февраля, 08:56
В Екатеринбурге за домом на Симферопольской, 15 обнаружили большое количество выброшенных товаров из Wildberries. Очевидцы обратили внимание на груду кружек и полиэтиленовых пакетов, разбросанных прямо на улице. Фотографиями с Е1 поделилась местная жительница.
Представители компании подтвердили, что посылки относятся к возвратному товару, который продавец решил утилизировать. Однако способ, выбранный для этого, назвали нарушением стандартов. В пресс-службе Wildberries уточнили, что действия сотрудника, ответственного за неправильную утилизацию, считают недопустимыми.
Компания заверила покупателей, что следит за качеством работы своих партнеров, а по итогам инцидента уже провела проверку.