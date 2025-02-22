Продавец Wildberries выбросил гору посылок у многоэтажки в Екатеринбурге

Представители компании подтвердили, что посылки относятся к возвратному товару, который продавец решил утилизировать. Однако способ, выбранный для этого, назвали нарушением стандартов. В пресс-службе Wildberries уточнили, что действия сотрудника, ответственного за неправильную утилизацию, считают недопустимыми.