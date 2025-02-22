Пропавшая в Нижнем Тагиле слабослышащая женщина нашлась в больнице

Posted 22 февраля, 08:00
Published 22 февраля, 08:00
Modified 22 февраля, 08:03
Updated 22 февраля, 08:03
Татьяна Куркина пропала 12 февраля в районе Вагонки в Нижнем Тагиле. Ее искали почти 10 дней. Сейчас она в больнице, к ней приехала семья, рассказали в пресс-группе тагильского отделения МВД.
Родственники забили тревогу в день ее исчезновения и обратились в полицию, что позволило оперативно организовать поиски.
Благодаря совместным усилиям полиции, волонтеров и жителей города, женщину удалось обнаружить. Куркину госпитализировали в специализированное учреждение, где ей оказывается необходимая помощь.
Ранее житель Свердловской области нашел на обочине дороги израненного молодого человека и отвез его в больницу.