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Posted 22 февраля, 08:00

Published 22 февраля, 08:00

Modified 22 февраля, 08:03

Updated 22 февраля, 08:03

Пропавшую слабослышащую жительницу Нижнего Тагила нашли в Екатеринбурге

Пропавшая в Нижнем Тагиле слабослышащая женщина нашлась в больнице

22 февраля 2025, 08:00
Фото: 1MI.

Пропавшую слабослышащую жительницу Нижнего Тагила нашли в Екатеринбурге

Исчезнувшая в середине февраля Татьяна Куркина обнаружена в одном из медучреждений Екатеринбурга. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Татьяна Куркина пропала 12 февраля в районе Вагонки в Нижнем Тагиле. Ее искали почти 10 дней. Сейчас она в больнице, к ней приехала семья, рассказали в пресс-группе тагильского отделения МВД.

Фото: поисковый отряд «Феникс»

Родственники забили тревогу в день ее исчезновения и обратились в полицию, что позволило оперативно организовать поиски.

Благодаря совместным усилиям полиции, волонтеров и жителей города, женщину удалось обнаружить. Куркину госпитализировали в специализированное учреждение, где ей оказывается необходимая помощь.

Ранее житель Свердловской области нашел на обочине дороги израненного молодого человека и отвез его в больницу.

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