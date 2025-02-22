Силовики задержали коллегу-полицейского в Нижнем Тагиле

Posted 22 февраля, 06:10
Published 22 февраля, 06:10
Modified 22 февраля, 06:13
Updated 22 февраля, 06:13
Информацию о проведении операции в тагильской полиции сообщил источник URA.RU.
Как именно полицейский нарушил закон — пока неизвестно.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил, но и не опроверг информацию о задержании. Он подчеркнул, что в случае подтверждения вины, должностное лицо понесет суровое наказание.
Полковник Горелых заявил, что подобные проступки влекут за собой увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и неизбежно приводят к уголовной ответственности. Он также отметил, что руководители задержанного полицейского будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в антикоррупционной работе с личным составом.