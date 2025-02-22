Силовики задержали коллегу-полицейского в Нижнем Тагиле

Полковник Горелых заявил, что подобные проступки влекут за собой увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и неизбежно приводят к уголовной ответственности. Он также отметил, что руководители задержанного полицейского будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в антикоррупционной работе с личным составом.