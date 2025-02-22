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Posted 22 февраля, 06:10

Published 22 февраля, 06:10

Modified 22 февраля, 06:13

Updated 22 февраля, 06:13

В Нижнем Тагиле задержан оперативный дежурный местной полиции

Силовики задержали коллегу-полицейского в Нижнем Тагиле

22 февраля 2025, 06:10
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле задержан оперативный дежурный местной полиции

В Нижнем Тагиле сотрудники УСБ нагрянули в местный отдел полиции. В результате был задержан оперативный дежурный.

Информацию о проведении операции в тагильской полиции сообщил источник URA.RU.

Как именно полицейский нарушил закон — пока неизвестно.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил, но и не опроверг информацию о задержании. Он подчеркнул, что в случае подтверждения вины, должностное лицо понесет суровое наказание.

Полковник Горелых заявил, что подобные проступки влекут за собой увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и неизбежно приводят к уголовной ответственности. Он также отметил, что руководители задержанного полицейского будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в антикоррупционной работе с личным составом.

Ранее за взятки был арестован сотрудник полицейского управления в Первоуральске.

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