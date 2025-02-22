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Posted 22 февраля, 14:04

Published 22 февраля, 14:04

Modified 22 февраля, 14:06

Updated 22 февраля, 14:06

Тест: знаете ли вы историю возникновения Дня защитника Отечества

Тест: знаете ли вы историю возникновения Дня защитника Отечества

22 февраля 2025, 14:04
Фото: 1MI.
Как и когда возник этот праздник, всегда ли он отмечался 23 февраля и назывался именно так, как мы привыкли? Ответьте на несколько вопросов и проверьте уровень своей эрудиции.
10 вопросов о возникновении праздника «День защитника Отечества»
Тест
Фото: 1MI

Один из самых значимых праздников в России — День защитника Отечества. Ежегодно в рамках события в стране проводятся различные мероприятия и патриотические концерты, выставки, театральные постановки, фестивали, уроки мужества и многое другое. Редакция TagilCity.ru от всей души поздравляет всех причастных к этому торжеству мужчин и женщин, ветеранов ВОВ и СВО, действующих военнослужащих и находящихся в отставке, полевых врачей, медбратьев и медсестер.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Тесты#Нижний Тагил#Россия#Свердловская область#Праздник#История#День защитника Отечества#Екатеринбург
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