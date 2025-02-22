Тест: знаете ли вы историю возникновения Дня защитника Отечества

10 вопросов о возникновении праздника «День защитника Отечества»

Один из самых значимых праздников в России — День защитника Отечества. Ежегодно в рамках события в стране проводятся различные мероприятия и патриотические концерты, выставки, театральные постановки, фестивали, уроки мужества и многое другое. Редакция TagilCity.ru от всей души поздравляет всех причастных к этому торжеству мужчин и женщин, ветеранов ВОВ и СВО, действующих военнослужащих и находящихся в отставке, полевых врачей, медбратьев и медсестер.