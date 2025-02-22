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Posted 22 февраля, 10:59

Published 22 февраля, 10:59

Modified 22 февраля, 11:02

Updated 22 февраля, 11:02

Нижнетагильские юниоры по тхэквондо готовятся к всероссийским соревнованиям

Тхэквондисты из Нижнего Тагила представят город на первенстве России

22 февраля 2025, 10:59
Фото: СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила.

Нижнетагильские юниоры по тхэквондо готовятся к всероссийским соревнованиям

Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
Блестящего успеха добились представители нижнетагильской СШОР «Юпитер» на соревнованиях по олимпийскому тхэквондо, проходивших в Тюмени.

В первенстве Уральского федерального округа, собравшем более 250 участников из шести регионов, тагильские спортсмены показали высочайший уровень мастерства, сообщила СШОР «Юпитер» в социальных сетях.

Фото: СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила

В упорной борьбе золотые награды в своих весовых категориях завоевали Артур Хайлов и Екатерина Новоселова. Благодаря этому триумфу, талантливые тхэквондисты получили путевку на первенство России, где будут защищать честь родного города на всероссийской арене.

За подготовкой юных чемпионов стоит труд их наставников — опытных тренеров Елены Небогатовой и Екатерины Выборновой.

Ранее парашютисты из Нижнего Тагила завоевали медали Кубка России.

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#Дарья Бобровицкая#Спорт#Нижний Тагил#Тхэквондо#Первенство России#Первенство УрФО#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила
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