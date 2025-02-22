Тхэквондисты из Нижнего Тагила представят город на первенстве России

В упорной борьбе золотые награды в своих весовых категориях завоевали Артур Хайлов и Екатерина Новоселова. Благодаря этому триумфу, талантливые тхэквондисты получили путевку на первенство России, где будут защищать честь родного города на всероссийской арене.