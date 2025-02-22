Тхэквондисты из Нижнего Тагила представят город на первенстве России

Posted 22 февраля, 10:59
Published 22 февраля, 10:59
Modified 22 февраля, 11:02
Updated 22 февраля, 11:02
В первенстве Уральского федерального округа, собравшем более 250 участников из шести регионов, тагильские спортсмены показали высочайший уровень мастерства, сообщила СШОР «Юпитер» в социальных сетях.
В упорной борьбе золотые награды в своих весовых категориях завоевали Артур Хайлов и Екатерина Новоселова. Благодаря этому триумфу, талантливые тхэквондисты получили путевку на первенство России, где будут защищать честь родного города на всероссийской арене.
За подготовкой юных чемпионов стоит труд их наставников — опытных тренеров Елены Небогатовой и Екатерины Выборновой.