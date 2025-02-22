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Posted 22 февраля, 10:12

Published 22 февраля, 10:12

Modified 22 февраля, 10:15

Updated 22 февраля, 10:15

В Екатеринбурге молодежь устроила самосуд над подростками-наркоманами

В Екатеринбурге малолетних наркоманов «лечили» от зависимости зеленкой и тумаками

22 февраля 2025, 10:12
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге молодежь устроила самосуд над подростками-наркоманами

Компания молодых людей в Екатеринбурге напала на двух 17-летних подростков, которые приехали на Исток искать закладки с наркотиками.

Подростки, которые рылись в снегу в районе Истока, привлекли внимание компании, которая гуляла неподалеку. Заговорив с несовершеннолетними, молодые люди выяснили, что те приехали за наркозакладкой. Об этом происшествии пишет Ural Mash.

Словесная перепалка закончилась «лечением»: подростков побили и облили зеленкой, пообещав напоследок отрезать дреды одного из них.

Чем закончился инцидент, неизвестно.

Ранее в Нижнем Тагиле предположительно из-за наркотиков погиб 15-летний подросток. Его друг рассказал, что школьнику угрожали неизвестные.

67 жителей Нижнего Тагила скончались из-за передозировки наркотиками
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Избиение#Подростки#Наркомания#Екатеринбург#Наркозакладки
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