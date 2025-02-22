В Екатеринбурге малолетних наркоманов «лечили» от зависимости зеленкой и тумаками

Posted 22 февраля, 10:12
Published 22 февраля, 10:12
Modified 22 февраля, 10:15
Updated 22 февраля, 10:15
Подростки, которые рылись в снегу в районе Истока, привлекли внимание компании, которая гуляла неподалеку. Заговорив с несовершеннолетними, молодые люди выяснили, что те приехали за наркозакладкой. Об этом происшествии пишет Ural Mash.
Словесная перепалка закончилась «лечением»: подростков побили и облили зеленкой, пообещав напоследок отрезать дреды одного из них.
Чем закончился инцидент, неизвестно.
Ранее в Нижнем Тагиле предположительно из-за наркотиков погиб 15-летний подросток. Его друг рассказал, что школьнику угрожали неизвестные.