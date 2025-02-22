В Екатеринбурге малолетних наркоманов «лечили» от зависимости зеленкой и тумаками

Подростки, которые рылись в снегу в районе Истока, привлекли внимание компании, которая гуляла неподалеку. Заговорив с несовершеннолетними, молодые люди выяснили, что те приехали за наркозакладкой. Об этом происшествии пишет Ural Mash.