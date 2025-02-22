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Posted 22 февраля, 13:54

Published 22 февраля, 13:54

Modified 22 февраля, 13:56

Updated 22 февраля, 13:56

В Тагиле с 23 февраля поздравили ветерана ВОВ, служившего на Тихоокеанском флоте

В преддверии 23 февраля в Тагиле чествовали ветерана Тихоокеанского флота

22 февраля 2025, 13:54
Фото: администрация Ленинского района Нижнего Тагила.

В Тагиле с 23 февраля поздравили ветерана ВОВ, служившего на Тихоокеанском флоте

Представители администрации Ленинского района Нижнего Тагила навестили ветерана Великой Отечественной войны Бориса Николаевича Толмачева и поздравили его с наступающим праздником 23 февраля.

В декабре 1944 года началась военная служба юного Бориса Николаевича. В 17 лет он поступил на Тихоокеанский флот, где получил звание старшины I статьи. Проявив исключительную храбрость во время военных действий, молодой моряк был награжден орденом Отечественной войны II степени. Кроме того, за участие в освобождении Кореи и победу над противником он удостоился ряда почетных медалей.

Недавно мэр Владислав Пинаев лично вручил заслуженному ветерану новую памятную награду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Во время встречи представители городской власти пожелали уважаемому фронтовику долгих лет жизни, хорошего самочувствия и постоянной поддержки родных.

Медали к 80-летию Победы также получили труженицы тыла, тагильчанки Мария Копысова и Капиталина Фокина.

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