В преддверии 23 февраля в Тагиле чествовали ветерана Тихоокеанского флота

Posted 22 февраля, 13:54
Published 22 февраля, 13:54
Modified 22 февраля, 13:56
Updated 22 февраля, 13:56
В декабре 1944 года началась военная служба юного Бориса Николаевича. В 17 лет он поступил на Тихоокеанский флот, где получил звание старшины I статьи. Проявив исключительную храбрость во время военных действий, молодой моряк был награжден орденом Отечественной войны II степени. Кроме того, за участие в освобождении Кореи и победу над противником он удостоился ряда почетных медалей.
Недавно мэр Владислав Пинаев лично вручил заслуженному ветерану новую памятную награду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Во время встречи представители городской власти пожелали уважаемому фронтовику долгих лет жизни, хорошего самочувствия и постоянной поддержки родных.
Медали к 80-летию Победы также получили труженицы тыла, тагильчанки Мария Копысова и Капиталина Фокина.