В преддверии 23 февраля в Тагиле чествовали ветерана Тихоокеанского флота

В декабре 1944 года началась военная служба юного Бориса Николаевича. В 17 лет он поступил на Тихоокеанский флот, где получил звание старшины I статьи. Проявив исключительную храбрость во время военных действий, молодой моряк был награжден орденом Отечественной войны II степени. Кроме того, за участие в освобождении Кореи и победу над противником он удостоился ряда почетных медалей.