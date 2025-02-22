В российской столице подвели итоги работы Форума будущих технологий

По словам первого зампреда Правительства РФ, сопредседателя оргкомитета форума Дениса Мантурова, прогресс отдельных инновационных отраслей немыслим без наличия собственной независимой материальной базы: сырья, технологий и бизнес-процессов. Он подчеркнул, что сегодня отрасль новых материалов и химии снабжает российскую экономику сплавами, композитами, полимерами, базовыми веществами и высокотехнологичными материалами, и именно эта индустрия должна быть инновационной прежде всего.