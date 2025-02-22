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Posted 22 февраля, 16:31

Published 22 февраля, 16:31

Modified 22 февраля, 16:31

Updated 22 февраля, 16:31

В российской столице подвели итоги работы Форума будущих технологий

В российской столице подвели итоги работы Форума будущих технологий

22 февраля 2025, 16:31
Фото: Росконгресс.
В Москве завершился III Форум будущих технологий, фокус на котором был сделан на новых материалах и химии. Мероприятие стало площадкой для встречи ученых, предпринимателей и представителей государственных структур.

Участники дискутировали о ключевых задачах, стоящих перед индустрией новых материалов и химии, рассматривая ее как фундамент инновационного экономического роста в долгосрочной перспективе, пишет muksun.fm.

По словам первого зампреда Правительства РФ, сопредседателя оргкомитета форума Дениса Мантурова, прогресс отдельных инновационных отраслей немыслим без наличия собственной независимой материальной базы: сырья, технологий и бизнес-процессов. Он подчеркнул, что сегодня отрасль новых материалов и химии снабжает российскую экономику сплавами, композитами, полимерами, базовыми веществами и высокотехнологичными материалами, и именно эта индустрия должна быть инновационной прежде всего.

Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Форума будущих технологий Антон Кобяков заявил, что в форуме приняли участие свыше 1700 человек, представляющих Россию и 37 иностранных государств, включая более 350 российских и зарубежных предпринимателей.

Деловая программа, структурированная по четырем тематическим направлениям, включала 37 сессий с участием более 230 докладчиков и модераторов. Специалисты представили варианты решений, способных, по их мнению, ускорить внедрение новых материалов и гарантировать России технологическую независимость.

Особое внимание на форуме было уделено вопросу подготовки персонала для сферы новых материалов и химии.

В рамках панельных сессий прошли дискуссии по вопросам международного взаимодействия и воплощения в жизнь общих инициатив. Присутствующие также обсудили, как сохранить технологическую независимость, одновременно укрепляя сотрудничество с иностранными коллегами.

В ходе форума была организована выставка инновационных решений, на которой ведущие российские корпорации и научные организации продемонстрировали разработки наукоемких предприятий и производств.

Кроме того, на полях форума было заключено несколько соглашений о партнерстве. Информационную поддержку мероприятию оказал медиахолдинг 1MI.

#Общество
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