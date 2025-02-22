В российской столице подвели итоги работы Форума будущих технологий

Posted 22 февраля, 16:31
Published 22 февраля, 16:31
Modified 22 февраля, 16:31
Updated 22 февраля, 16:31
Участники дискутировали о ключевых задачах, стоящих перед индустрией новых материалов и химии, рассматривая ее как фундамент инновационного экономического роста в долгосрочной перспективе, пишет muksun.fm.
По словам первого зампреда Правительства РФ, сопредседателя оргкомитета форума Дениса Мантурова, прогресс отдельных инновационных отраслей немыслим без наличия собственной независимой материальной базы: сырья, технологий и бизнес-процессов. Он подчеркнул, что сегодня отрасль новых материалов и химии снабжает российскую экономику сплавами, композитами, полимерами, базовыми веществами и высокотехнологичными материалами, и именно эта индустрия должна быть инновационной прежде всего.
Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Форума будущих технологий Антон Кобяков заявил, что в форуме приняли участие свыше 1700 человек, представляющих Россию и 37 иностранных государств, включая более 350 российских и зарубежных предпринимателей.
Деловая программа, структурированная по четырем тематическим направлениям, включала 37 сессий с участием более 230 докладчиков и модераторов. Специалисты представили варианты решений, способных, по их мнению, ускорить внедрение новых материалов и гарантировать России технологическую независимость.
Особое внимание на форуме было уделено вопросу подготовки персонала для сферы новых материалов и химии.
В рамках панельных сессий прошли дискуссии по вопросам международного взаимодействия и воплощения в жизнь общих инициатив. Присутствующие также обсудили, как сохранить технологическую независимость, одновременно укрепляя сотрудничество с иностранными коллегами.
В ходе форума была организована выставка инновационных решений, на которой ведущие российские корпорации и научные организации продемонстрировали разработки наукоемких предприятий и производств.
Кроме того, на полях форума было заключено несколько соглашений о партнерстве. Информационную поддержку мероприятию оказал медиахолдинг 1MI.