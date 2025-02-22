В Свердловской области в 2024 году было меньше уголовных дел и суровых вердиктов

Posted 22 февраля, 05:59
Published 22 февраля, 05:59
Modified 22 февраля, 06:02
Updated 22 февраля, 06:02
Количество завершенных уголовных производств в регионе сократилось до 20 тысяч случаев — снижение более чем на 7%. Эксперты связывают эту динамику с общей либерализацией уголовной системы, подчеркнули в пресс-службе суда.
Около 16 тысяч человек привлекались по уголовным статьям, что составило 71% от общего числа обвиняемых. А в целом число осужденных снизилось на 8% по сравнению с 2023 годом. Оправдательные вердикты вынесли 60 людям.
Большинство дел рассматривалось в упрощенном порядке: более трети дел — в районных инстанциях, а мировые судьи завершили 63% процессов без полномасштабного расследования, основываясь на признании обвиняемого. Преследование прекратили в отношении 3,5 тысяч человек, а 377 лицам назначены обязательное медицинское обследование или лечение.
Эти изменения продолжают прошлогодние тенденции: в 2023 году областной суд завершил рассмотрение 22,5 тысяч дел, что было на 9% меньше, чем в 2022 году. Среди основных категорий правонарушений доминировали кражи (30% дел), наркопреступления (14%) и дела, связанные с ДТП (10%).