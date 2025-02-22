В Свердловской области в 2024 году было меньше уголовных дел и суровых вердиктов

Эти изменения продолжают прошлогодние тенденции: в 2023 году областной суд завершил рассмотрение 22,5 тысяч дел, что было на 9% меньше, чем в 2022 году. Среди основных категорий правонарушений доминировали кражи (30% дел), наркопреступления (14%) и дела, связанные с ДТП (10%).