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Posted 22 февраля, 11:54

Published 22 февраля, 11:54

Modified 22 февраля, 11:57

Updated 22 февраля, 11:57

Нижний Тагил в первые дни весны накроют магнитные бури

Вместе с весной в Нижний Тагил придут новые магнитные бури

22 февраля 2025, 11:54
Фото: 1MI.

Нижний Тагил в первые дни весны накроют магнитные бури

В конце февраля наблюдается низкая солнечная активность и магнитных бурь нет. Однако метеозависимым тагильчанам нужно копить силы к начале весны.

По информации Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, в последние дни геомагнитных возмущений практически не было. Солнце ведет себя спокойно, а вероятность серьезных бурь в ближайшие дни крайне мала — не более 3%.

Однако на исходе зимы, 27 февраля, Солнце покажет свой характер: произойдет всплеск геомагнитной активности. Магнитосфера будет нестабильной четыре дня — до 3 марта.

Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСФЗ

Далее после почти недельного затишья звезда вновь проявит активность с 9-12, а затем 14–15 марта. Назвать полноценной магнитной бурей эти всплески нельзя, однако метеозависимым людям все-таки стоит проявить осторожность и позаботиться о своем здоровье.

Ранее магнитные бури регистрировались в первой декаде февраля.

На Нижний Тагил надвигается магнитная буря
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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Здоровье#Екатеринбург#Магнитные бури#Солнечная активность#Метеозависимые
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