Вместе с весной в Нижний Тагил придут новые магнитные бури

Posted 22 февраля, 11:54
Published 22 февраля, 11:54
Modified 22 февраля, 11:57
Updated 22 февраля, 11:57
По информации Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, в последние дни геомагнитных возмущений практически не было. Солнце ведет себя спокойно, а вероятность серьезных бурь в ближайшие дни крайне мала — не более 3%.
Однако на исходе зимы, 27 февраля, Солнце покажет свой характер: произойдет всплеск геомагнитной активности. Магнитосфера будет нестабильной четыре дня — до 3 марта.
Далее после почти недельного затишья звезда вновь проявит активность с 9-12, а затем 14–15 марта. Назвать полноценной магнитной бурей эти всплески нельзя, однако метеозависимым людям все-таки стоит проявить осторожность и позаботиться о своем здоровье.
Ранее магнитные бури регистрировались в первой декаде февраля.