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Posted 22 февраля, 06:29

Published 22 февраля, 06:29

Modified 22 февраля, 06:31

Updated 22 февраля, 06:31

В Екатеринбурге пассажиры в мороз 40 минут ждали утренний автобус

Ждали на холоде 40 минут: перебои в работе транспорта возмутили екатеринбуржцев

22 февраля 2025, 06:29
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге пассажиры в мороз 40 минут ждали утренний автобус

В Екатеринбурге пассажиры провели более 40 минут на морозе в ожидании общественного транспорта из-за нарушения графика движения автобусов.

Жители Екатеринбурга утром в пятницу, 21 февраля, едва смогли добраться до работы и учебы. На нескольких городских маршрутах автобусы ходили с огромными задержками. Ждать своего рейса горожанам пришлось на холоде, пишет Е1.

Особенно много жалоб поступило на маршрут №55, соединяющий район Академический с Химмашем, где вместо положенных 14 машин на линию вышло только 10.

Аналогичная ситуация наблюдалась на маршруте №98, курсирующем между Химмашем и ВИЗом. Транспортная компания «Пегас» объяснила увеличение интервалов движения сложной дорожной обстановкой и техническими проблемами с системой навигации. При этом перевозчик настаивал, что маршрут был полностью укомплектован автобусами. Однако пассажирам приходилось искать альтернативные способы добраться до места назначения.

Городская администрация отреагировала на многочисленные жалобы горожан и приняла решение оштрафовать компании-перевозчики за нарушение графика движения. Перебои в работе общественного транспорта ранее также наблюдались ранее в районах Широкой Речки и Светлого.

Ранее стало известно, что водители автобусов в уральской столице получают около 150 тысяч рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Жалобы#Штрафы#Общественный транспорт#Автобусы#Екатеринбург#Перебои#Городская администрация
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