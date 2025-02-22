Ждали на холоде 40 минут: перебои в работе транспорта возмутили екатеринбуржцев

Аналогичная ситуация наблюдалась на маршруте №98, курсирующем между Химмашем и ВИЗом. Транспортная компания «Пегас» объяснила увеличение интервалов движения сложной дорожной обстановкой и техническими проблемами с системой навигации. При этом перевозчик настаивал, что маршрут был полностью укомплектован автобусами. Однако пассажирам приходилось искать альтернативные способы добраться до места назначения.