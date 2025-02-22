Ждали на холоде 40 минут: перебои в работе транспорта возмутили екатеринбуржцев

Posted 22 февраля, 06:29
Published 22 февраля, 06:29
Modified 22 февраля, 06:31
Updated 22 февраля, 06:31
Жители Екатеринбурга утром в пятницу, 21 февраля, едва смогли добраться до работы и учебы. На нескольких городских маршрутах автобусы ходили с огромными задержками. Ждать своего рейса горожанам пришлось на холоде, пишет Е1.
Особенно много жалоб поступило на маршрут №55, соединяющий район Академический с Химмашем, где вместо положенных 14 машин на линию вышло только 10.
Аналогичная ситуация наблюдалась на маршруте №98, курсирующем между Химмашем и ВИЗом. Транспортная компания «Пегас» объяснила увеличение интервалов движения сложной дорожной обстановкой и техническими проблемами с системой навигации. При этом перевозчик настаивал, что маршрут был полностью укомплектован автобусами. Однако пассажирам приходилось искать альтернативные способы добраться до места назначения.
Городская администрация отреагировала на многочисленные жалобы горожан и приняла решение оштрафовать компании-перевозчики за нарушение графика движения. Перебои в работе общественного транспорта ранее также наблюдались ранее в районах Широкой Речки и Светлого.