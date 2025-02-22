Житель Сысерти погиб во время пожара в бане

Posted 22 февраля, 06:47
Published 22 февраля, 06:47
Modified 22 февраля, 06:50
Updated 22 февраля, 06:50
Более 20 раз выезжали свердловские спасатели на тушение пожаров за последние сутки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.
В Сысерти на улице Токарей сгорела частная баня, в огне погиб местный житель. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На месте работали 10 спасателей. Причина происшествия пока не установлена.
В соседнем Артемовском из-за пожара в квартире пришлось эвакуировать 40 человек, половина из которых дети. С огнем удалось справиться быстро, но квартира полностью выгорела.
Не обошлось без происшествий и в Екатеринбурге — в административном здании на улице Титова произошел небольшой пожар, из которого эвакуировали 40 человек.
Также возгорания зафиксированы в поселке Западный и Талице. В первом случае сгорели хозяйственные постройки, а во втором огонь уничтожил жилой дом площадью 100 квадратных метров.
Треть пожаров произошла из-за короткого замыкания. 10% возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем.
Так, в Нижнем Тагиле горел мусорный контейнер в подъезде девятиэтажного дома. Спасатели сработали оперативно и ликвидировали все возгорания в кратчайшие сроки, эвакуировав людей.
В Екатеринбурге 21 февраля полыхала сауна «Жар-птица». Предварительно, причиной возгорания стал неисправный кондиционер.