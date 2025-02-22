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Posted 22 февраля, 06:47

Published 22 февраля, 06:47

Modified 22 февраля, 06:50

Updated 22 февраля, 06:50

В Сысерти на пожаре в частной бане погиб человек

Житель Сысерти погиб во время пожара в бане

22 февраля 2025, 06:47
Фото: 1MI.

В Сысерти на пожаре в частной бане погиб человек

В Свердловской области за последние сутки произошло несколько пожаров в жилых домах и административных зданиях. Один человек погиб.

Более 20 раз выезжали свердловские спасатели на тушение пожаров за последние сутки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В Сысерти на улице Токарей сгорела частная баня, в огне погиб местный житель. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На месте работали 10 спасателей. Причина происшествия пока не установлена.

В соседнем Артемовском из-за пожара в квартире пришлось эвакуировать 40 человек, половина из которых дети. С огнем удалось справиться быстро, но квартира полностью выгорела.

Не обошлось без происшествий и в Екатеринбурге — в административном здании на улице Титова произошел небольшой пожар, из которого эвакуировали 40 человек.

Также возгорания зафиксированы в поселке Западный и Талице. В первом случае сгорели хозяйственные постройки, а во втором огонь уничтожил жилой дом площадью 100 квадратных метров.

Треть пожаров произошла из-за короткого замыкания. 10% возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

Так, в Нижнем Тагиле горел мусорный контейнер в подъезде девятиэтажного дома. Спасатели сработали оперативно и ликвидировали все возгорания в кратчайшие сроки, эвакуировав людей.

В Екатеринбурге 21 февраля полыхала сауна «Жар-птица». Предварительно, причиной возгорания стал неисправный кондиционер.

Монахов привлекут к тушению пожаров в Свердловской области
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург#Пожары#МЧС России
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