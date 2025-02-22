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Posted 22 февраля, 07:30

Published 22 февраля, 07:30

Modified 22 февраля, 07:33

Updated 22 февраля, 07:33

В тагильском поселке Уралец прошел концерт в поддержку бойцов СВО

Жители тагильского поселка Уралец поддержали бойцов СВО благотворительным концертом

22 февраля 2025, 07:30
Фото: администрация поселка Уралец.

В тагильском поселке Уралец прошел концерт в поддержку бойцов СВО

В Городском дворце творчества Нижнего Тагила прошел благотворительный концерт, организованный в поддержку участников СВО.

Мероприятие было организовано при поддержке администрации поселка, досугового центра «Урал», организации «Время действовать» и Православной гимназии в честь Александра Невского, сообщили в соцсетях местные власти.

На сцене артисты исполнили популярные советские песни, а также современные композиции, отражающие дух времени и важные для страны события. Были представлены яркие танцевальные номера.

Фото: администрация поселка Уралец

Этот вечер стал не только событием культурной жизни, но и символом заботы и поддержки для участников СВО. Концерт объединил зрителей и участников в стремлении выразить благодарность и поддержку тем, кто защищает мирное будущее России.

Ранее в Нижнем Тагиле состоялся концерт, посвященный Дню защитников Отечества.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Концерт#Поддержка#Екатеринбург#СВО#Бойцы СВО
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