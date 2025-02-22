Жители тагильского поселка Уралец поддержали бойцов СВО благотворительным концертом

Posted 22 февраля, 07:30
Published 22 февраля, 07:30
Modified 22 февраля, 07:33
Updated 22 февраля, 07:33
Мероприятие было организовано при поддержке администрации поселка, досугового центра «Урал», организации «Время действовать» и Православной гимназии в честь Александра Невского, сообщили в соцсетях местные власти.
На сцене артисты исполнили популярные советские песни, а также современные композиции, отражающие дух времени и важные для страны события. Были представлены яркие танцевальные номера.
Этот вечер стал не только событием культурной жизни, но и символом заботы и поддержки для участников СВО. Концерт объединил зрителей и участников в стремлении выразить благодарность и поддержку тем, кто защищает мирное будущее России.