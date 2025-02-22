Жительница Каменска-Уральского сбила 15-летнего мальчика и уехала с места ДТП

Posted 22 февраля, 10:47
Published 22 февраля, 10:47
Modified 22 февраля, 10:50
Updated 22 февраля, 10:50
В пятницу, 21 февраля, в Каменске-Уральском на улице 1 Мая произошел дорожный инцидент: автомобиль Volkswagen Polo сбил 15-летнего мальчика, который шел по проезжей части. После столкновения водитель покинула место ДТП. Пострадавшего доставили в городскую больницу с ушибами, сообщили в пресс-службе ГАИ.
Как выяснилось, за рулем находилась 39-летняя местная жительница с 13-летним водительским стажем, ранее она нарушала ПДД 31 раз. На момент аварии женщина была трезва. Водитель заявила, что пыталась затормозить и сигналила ребенку, но столкновения избежать не удалось.
Подросток шел в наушниках, что, возможно, помешало ему вовремя среагировать на приближающийся автомобиль. Полиция установила личность нарушительницы и привлекла ее к ответственности.