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Posted 22 февраля, 10:47

Published 22 февраля, 10:47

Modified 22 февраля, 10:50

Updated 22 февраля, 10:50

В Каменске-Уральском водитель сбила подростка и скрылась с места ДТП

Жительница Каменска-Уральского сбила 15-летнего мальчика и уехала с места ДТП

22 февраля 2025, 10:47
Фото: Изображение Midjourney.

В Каменске-Уральском водитель сбила подростка и скрылась с места ДТП

В Каменске-Уральском Volkswagen сбил 15-летнего школьника, а затем уехал с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован.

В пятницу, 21 февраля, в Каменске-Уральском на улице 1 Мая произошел дорожный инцидент: автомобиль Volkswagen Polo сбил 15-летнего мальчика, который шел по проезжей части. После столкновения водитель покинула место ДТП. Пострадавшего доставили в городскую больницу с ушибами, сообщили в пресс-службе ГАИ.

Как выяснилось, за рулем находилась 39-летняя местная жительница с 13-летним водительским стажем, ранее она нарушала ПДД 31 раз. На момент аварии женщина была трезва. Водитель заявила, что пыталась затормозить и сигналила ребенку, но столкновения избежать не удалось.

Подросток шел в наушниках, что, возможно, помешало ему вовремя среагировать на приближающийся автомобиль. Полиция установила личность нарушительницы и привлекла ее к ответственности.

Ранее под колеса авто в Богдановичском районе выбежал 12-летний мальчик.

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