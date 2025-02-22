Жительница Каменска-Уральского сбила 15-летнего мальчика и уехала с места ДТП

Как выяснилось, за рулем находилась 39-летняя местная жительница с 13-летним водительским стажем, ранее она нарушала ПДД 31 раз. На момент аварии женщина была трезва. Водитель заявила, что пыталась затормозить и сигналила ребенку, но столкновения избежать не удалось.