Дым над Тагилом — как после канонады, иск УСМ и битва за тротуры: итоги выходных

Posted 23 февраля, 17:13
Published 23 февраля, 17:13
Modified 23 февраля, 17:15
Updated 23 февраля, 17:15
23 февраля над Нижним Тагилом навис густой смог, дышать было тяжело, особенно жителям Дзержинского района. При этом неблагоприятные условия, по прогнозам метеорологов, сохранятся ещё на несколько дней — до 25 февраля.
В Нижнем Тагиле дорожный подрядчик «Уралстроймонтаж» оспаривает в суде решение ФАС о внесении в список недобросовестных поставщиков. Компания выполняла крупные работы по нацпроекту на сумму более 1,6 млрд рублей. Контракт был расторгнут властями из-за срыва сроков. Подрядчик утверждает, что отставание возникло по вине другой компании, переносившей газовые коммуникации.
Жители Черноисточинска борются за безопасное передвижение по поселку. Из-за отсутствия тротуаров люди вынуждены ходить по краю проезжей части, что особенно опасно для детей и пенсионеров. Прокуратура обещает провести полное обследование дорог весной, когда растает снег. Местные жители рассчитывают на скорейшее решение этой проблемы.
В Тагиле памятные медали к 80-летию Победы вручены двум труженицам тыла. Мария Копысова и Капиталина Фокина работали в войну, а затем и в мирное время, отдавая свои силы на служение людям.
В Нижнем Тагиле прошла проверка УСБ в отделе полиции. Был задержан один из сотрудников — оперативный дежурный. Официально причины задержания пока не раскрываются, однако есть предположение, что оно может быть связано с коррупцией.