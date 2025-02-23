tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 17:13

Published 23 февраля, 17:13

Modified 23 февраля, 17:15

Updated 23 февраля, 17:15

Дым над Тагилом — как после канонады, иск УСМ и битва за тротуры: итоги выходных

Дым над Тагилом — как после канонады, иск УСМ и битва за тротуры: итоги выходных

23 февраля 2025, 17:13
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Густой смог накрыл Нижний Тагил. УСМ судится с ФАС. Жители Черноисточинска бьются за тротуры. Труженицы тыла получили памятные медали к юбилею Победы. В Тагиле задержан оперативный дежурный местного отдела полиции.

23 февраля над Нижним Тагилом навис густой смог, дышать было тяжело, особенно жителям Дзержинского района. При этом неблагоприятные условия, по прогнозам метеорологов, сохранятся ещё на несколько дней — до 25 февраля.

«Как будто после артиллерии»: Нижний Тагил затянуло смогом от выбросов
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле дорожный подрядчик «Уралстроймонтаж» оспаривает в суде решение ФАС о внесении в список недобросовестных поставщиков. Компания выполняла крупные работы по нацпроекту на сумму более 1,6 млрд рублей. Контракт был расторгнут властями из-за срыва сроков. Подрядчик утверждает, что отставание возникло по вине другой компании, переносившей газовые коммуникации.

«Уралстроймонтаж» обратился в суд Нижнего Тагила с иском против решения ФАС
Узнать подробнее

Жители Черноисточинска борются за безопасное передвижение по поселку. Из-за отсутствия тротуаров люди вынуждены ходить по краю проезжей части, что особенно опасно для детей и пенсионеров. Прокуратура обещает провести полное обследование дорог весной, когда растает снег. Местные жители рассчитывают на скорейшее решение этой проблемы.

Хотя бы к 300-летию: активисты в Черноисточинске бьются за ремонт тротуаров
Узнать подробнее

В Тагиле памятные медали к 80-летию Победы вручены двум труженицам тыла. Мария Копысова и Капиталина Фокина работали в войну, а затем и в мирное время, отдавая свои силы на служение людям.

Пережили голод и утраты: в Тагиле медали к 80-летию Победы вручили труженицам тыла
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле прошла проверка УСБ в отделе полиции. Был задержан один из сотрудников — оперативный дежурный. Официально причины задержания пока не раскрываются, однако есть предположение, что оно может быть связано с коррупцией.

Силовики задержали коллегу-полицейского в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Летний отдых, пособие на погребение в Тагиле, дети мигрантов в школе и смогОт сноса домов до Бажова: главные события 6 февраля в Тагиле и Свердловской областиСуд над эндоскопистом, коррупция, победа тагильчан в Австралии и прибавка к зарплате
#Дарья Бобровицкая#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Экология#Прокуратура#Свердловская область#Суд#Полиция#Коррупция#Победа#ФАС#Черноисточинск#Уралстроймонтаж#Смог#Тротуары#Екатеринбург#Труженицы тыла
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика