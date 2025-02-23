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Posted 23 февраля, 09:18

Published 23 февраля, 09:18

Modified 23 февраля, 09:20

Updated 23 февраля, 09:20

Тагильчане жалуются на дымку от предприятий, затянувшую город

«Как будто после артиллерии»: Нижний Тагил затянуло смогом от выбросов

23 февраля 2025, 09:18
Фото: tagilcity.ru.

Тагильчане жалуются на дымку от предприятий, затянувшую город

Сюжет
Выбросы
Смог накрыл Нижний Тагил. Особенно в Дзержинском районе, как сообщают местные жители. Из-за этого был объявлен НМУ до 25 февраля. Жителям рекомендуют быть осторожными.

23 февраля над Нижним Тагилом навис густой смог, особенно заметный в Дзержинском районе. Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) объявлены до 25 февраля, что означает возможное ухудшение экологической ситуации.

Видно невооруженным взглядом над жилыми домами дымку. Гулять и дышать даже опасно. Как будто после артиллерии, но не стреляли. Все заполонило смогом, как порохом, только им не пахнет, — рассказывает редакции TagilCity.ru местный житель Андрей.

Жители города ощущают неприятное воздействие загрязненного воздуха, которое может сказываться на самочувствии. Экологи напоминают о важности соблюдения рекомендаций по снижению выбросов и внимательного отношения к здоровью в такие дни.

Фото: tagilcity.ru

Ранее густой туман накрыл Нижний Тагил. В нем сопровождался формальдегид, углерод и азот.

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