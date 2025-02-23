«Как будто после артиллерии»: Нижний Тагил затянуло смогом от выбросов

Posted 23 февраля, 09:18
Published 23 февраля, 09:18
Modified 23 февраля, 09:20
Updated 23 февраля, 09:20
23 февраля над Нижним Тагилом навис густой смог, особенно заметный в Дзержинском районе. Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) объявлены до 25 февраля, что означает возможное ухудшение экологической ситуации.
Видно невооруженным взглядом над жилыми домами дымку. Гулять и дышать даже опасно. Как будто после артиллерии, но не стреляли. Все заполонило смогом, как порохом, только им не пахнет, — рассказывает редакции TagilCity.ru местный житель Андрей.
Жители города ощущают неприятное воздействие загрязненного воздуха, которое может сказываться на самочувствии. Экологи напоминают о важности соблюдения рекомендаций по снижению выбросов и внимательного отношения к здоровью в такие дни.