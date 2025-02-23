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Posted 23 февраля, 06:51

Published 23 февраля, 06:51

Modified 23 февраля, 06:53

Updated 23 февраля, 06:53

Пьяная вечеринка обернулась пожаром в Нижнем Тагиле

Пьяная вечеринка обернулась пожаром в Нижнем Тагиле

23 февраля 2025, 06:51
Фото: 1MI.
Пьяная вечеринка в квартире в Дзержинском районе Нижнего Тагила обернулась дракой, поджогом и пожаром, который едва удалось потушить прибывшим пожарным.

Вечером 22 февраля в одном из домов на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар. Начавшись как обычная встреча друзей, вечер обернулся сначала скандалом, потом дракой, а закончилось все полыхающим помещением. Когда соседи почувствовали запах дыма, они сразу вызвали экстренные службы.

Квартира на третьем этаже загорелась неожиданно. Прибывшие пожарные столкнулись с неожиданной проблемой: их машина оказалась без воды. Спасатели, воспользовавшись лестницей, смогли проникнуть внутрь горящего помещения, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

По словам свидетелей, в квартире проживали пожилая женщина, ее дочь и взрослый сын, известный своими проблемами с алкоголем. Вечеринка началась рано утром и вскоре переросла в конфликт. Один из участников устроил потасовку, после чего был замечен выходящим из квартиры с окровавленным лицом. Соседи утверждают, что он получил удар за поджог.

Видео: Инцидент Нижний Тагил.

Ранее жительница Талицкого района нарушила правила безопасности в обращении с огнем, из-за чего скончался ее двухлетний сын.

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