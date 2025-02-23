Пьяная вечеринка обернулась пожаром в Нижнем Тагиле

По словам свидетелей, в квартире проживали пожилая женщина, ее дочь и взрослый сын, известный своими проблемами с алкоголем. Вечеринка началась рано утром и вскоре переросла в конфликт. Один из участников устроил потасовку, после чего был замечен выходящим из квартиры с окровавленным лицом. Соседи утверждают, что он получил удар за поджог.