Пьяная вечеринка обернулась пожаром в Нижнем Тагиле

Posted 23 февраля, 06:51
Published 23 февраля, 06:51
Modified 23 февраля, 06:53
Updated 23 февраля, 06:53
Вечером 22 февраля в одном из домов на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар. Начавшись как обычная встреча друзей, вечер обернулся сначала скандалом, потом дракой, а закончилось все полыхающим помещением. Когда соседи почувствовали запах дыма, они сразу вызвали экстренные службы.
Квартира на третьем этаже загорелась неожиданно. Прибывшие пожарные столкнулись с неожиданной проблемой: их машина оказалась без воды. Спасатели, воспользовавшись лестницей, смогли проникнуть внутрь горящего помещения, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
По словам свидетелей, в квартире проживали пожилая женщина, ее дочь и взрослый сын, известный своими проблемами с алкоголем. Вечеринка началась рано утром и вскоре переросла в конфликт. Один из участников устроил потасовку, после чего был замечен выходящим из квартиры с окровавленным лицом. Соседи утверждают, что он получил удар за поджог.
Ранее жительница Талицкого района нарушила правила безопасности в обращении с огнем, из-за чего скончался ее двухлетний сын.