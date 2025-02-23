Тагильчанин А. Ф. Кононов: герой — на войне, труженик — в мирной жизни

Posted 23 февраля, 10:38
Published 23 февраля, 10:38
Modified 23 февраля, 10:40
Updated 23 февраля, 10:40
Уроженца Висимо-Уткинска, жителя Нижнего Тагила Александра Федоровича Кононова называют последним Героем Советского Союза города. И это закономерно: А. Ф. Кононов после войны всю жизнь работал в Тагильской геологоразведочной экспедиции, умер в 2006 году, последним из Героев-тагильчан. Александр Федорович вел активный образ жизни, занимался общественно-политической деятельностью.
В висимо-уткинской семье Федора и Марии Кононовых было 6 детей: 3 девочки и 3 парня. Из сыновей Александр был старшим. Семья жила бедно, отец, Федор Федорович, не отличался богатырским здоровьем. Поэтому Александр еще перед войной, когда ему не было и 15 лет, начал свой трудовой путь. Был разнорабочим, помощником тракториста, трактористом в местном лесопункте. В годы войны его отца призвали в трудармию, но из-за язвы желудка комиссовали. Глава семьи, вернувшись в Висимо-Уткинск, прожил недолго: умер в 1944 году. Александру пришла повестка из военкомата летом 1943 года.
На войне он стал механиком-водителем танка Т-34. Сначала парня направили в Свердловск, в учебно-танковый полк, затем — в Нижний Тагил, где он вместе с рабочими танкового завода собирал и испытывал Т-34. После обкатки и пристрелки орудий, Т-34 вместе с танкистами, в том числе А. Ф. Кононовым, эшелоном отправили на фронт.
На рубеже 1943–1944 годов эшелон был у украинского города Белая Церковь. Там Александр оказался в составе 51 танкового полка, второй танковой армии, принял боевое крещение. Тогда, в январе 1944 года, в танк попали снаряды, он загорелся. Пришлось оставить боевую машину, под вражеским огнём, по следу своего танка, отползать к своим. Всего же за войну А. Ф. Кононову пришлось сменить 4 танка. Не раз смотрел смерти в лицо, отважно воевал танкист. Как следствие, на его груди появились орден Красной Звезды, другие награды. А главная из них, «Золотая Звезда» Героя, засверкала за разведку боем в Польше, южнее ее столицы Варшавы.
Около города Жирардув продвижению наших войск мешала мощная оборона врага. В разведку боем выделили танковый взвод из трех Т-34. Ворвавшись в город, танкисты вели огонь из пушек и пулеметов, давили врага гусеницами, засекали огневые точки врага и передавали их координаты своим.
По нашим танкам противник также открыл сильный огонь. Один из Т-34 был подбит фаустпатроном. Командир танка, в котором был Александр, бросился спасать горящего танка, но был убит. А. Ф. Кононов взял командование на себя. Два наших танка продолжили разведку боем, громя врага.
Разведка боем продолжалась трое суток, с 15 по 18 января 1945 года. Александр мастерски вел боевую машину, давил гусеницами врага. Танком были уничтожены три пушки, 4 автомашины, 37 подвод и десятки гитлеровцев. Именно за эту разведку боем командиру танкового взвода (посмертно) и механику-водителю А. Ф. Кононову присвоили звания Героев Советского Союза, не остались без наград и остальные танкисты, участвовавшие в рейде.
Потом Александр участвовал в Берлинской операции, а Победу встретил на Эльбе. Готовился он к параду Победы на Красной площади, усиленно занимался строевой подготовкой. Увы, ноги, которые Александр надсадил в танке, разболелись во время строевых занятий так, уже было не до парада. Вместо этого пришлось лечь в медсанчасть, принимать соответствующее лечение. После выздоровления — продолжение службы в Германии. Демобилизовался гвардии старшина только летом 1950 года.
Земляки хотели встретить Героя в Висимо-Уткинске торжественно, с оркестром. Но не дождались его: не вышел Александр, к разочарованию родных, из вагона «кукушки». Оказалось, Александр, узнав о торжественной встрече, вышел на остановку раньше, пришел домой пешком. Таким был скромным Герой Советского Союза.
Показав себя в танковой разведке боем, стал А. Ф. Кононов разведчиком недр, работал в Висимской, Черноисточинской, а затем в Высокогорской геологической партии. Был машинистом буровой установки, а затем старшим буровым мастером. Сам учился, окончил школу мастеров, а затем передавал, как наставник, свой богатый профессиональный опыт молодежи. Не раз он становился победителем социалистического соревнования. К боевым наградам на груди прибавился за ударный мирный труд орден Октябрьской революции. Да, в разведку запасов месторождений полезных ископаемых от Нижнего Тагила до Кушвы внес свою весомую лепту и А. Ф. Кононов.
В браке с Изой Васильевной он прожил в любви и согласии 56 лет, воспитал двух дочерей. Вспоминая отца, дочери дополняли друг друга рассказами о прошлом. То, как жила в семья в Висимо-Уткинске, Черноисточинске, а затем в поселке Песчаном.
Там, в Песчаном, была только начальная школа. В пятый класс я ходила пешком уже в Евстюнинскую школу. Срезали путь полем, а когда снега наметало много, шли по трассе пешком до школы и обратно. Махали проезжающим мимо водителям: подвезите! — вспоминает Людмила Стерлягова.
Трудной была дорога до школы, да и в доме, продуваемом ветрами, холодном зимой, местами с прогнившим полом, было несладко. Вот и надоумили девчонку знакомые написать письмо в горсовет о жилищных условиях. Комиссия осмотрела дом, через несколько месяцев, в начале 1966 года, семья переехала в благоустроенную квартиру в центре Нижнего Тагила.
С удовольствием ездил А. Ф. Кононов на рыбалку на Чусовую, на Черноисточинский пруд. Зимой частенько посиживал над лункой на Тагильском пруду. Без лещей, другой рыбы домой не возвращался. Часто ветерана приглашали на встречи со школьниками, где он рассказывал о своем боевом пути. Несколько раз открывал парады 9 мая на Театральной площади, а когда возвращался домой, то скромно прикрывал плащом боевые награды.
В 1995 году А. Ф. Кононову присвоили звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила». Его сердце перестало биться в 2006 году.
Похоронили А. Ф. Кононова в Висимо-Уткинске, на кладбище рядом с родными. На могиле красивый памятник, где часто бывают родные. У Александра Федоровича ныне, помимо дочерей, внук и внучка, двое правнуков и один праправнук.
Мемориальная плита при жизни Героя была установлена на его дачном доме в Висимо-Уткинске, а после смерти на поселковой школе. Шли разговоры о переименовании одной из улиц Висимо-Уткинска в честь Героя.
Совсем не против дочери, если установят мемориальную плиту, посвящённую А. Ф. Кононову, на подъезде дома, в котором он прожил 40 лет в Нижнем Тагиле. Это актуально и к 80-летию Победы, и к 12 сентября 2025 года, когда Александру Федоровичу исполнилось бы 100 лет.