Тагильчанин А. Ф. Кононов: герой — на войне, труженик — в мирной жизни

На рубеже 1943–1944 годов эшелон был у украинского города Белая Церковь. Там Александр оказался в составе 51 танкового полка, второй танковой армии, принял боевое крещение. Тогда, в январе 1944 года, в танк попали снаряды, он загорелся. Пришлось оставить боевую машину, под вражеским огнём, по следу своего танка, отползать к своим. Всего же за войну А. Ф. Кононову пришлось сменить 4 танка. Не раз смотрел смерти в лицо, отважно воевал танкист. Как следствие, на его груди появились орден Красной Звезды, другие награды. А главная из них, «Золотая Звезда» Героя, засверкала за разведку боем в Польше, южнее ее столицы Варшавы.