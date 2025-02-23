Туман, изморозь и морозы охватят Свердловскую область

23 февраля дневная температура опустится до -3…-8 градусов, а ночью столбик термометра может достигнуть отметки в -15…-20 градусов, особенно в низинах. 24 февраля ночная прохлада сохранится, с температурой до -25°C, тогда как днем вновь ожидается -3…-8 градусов. К 25 февраля морозы начнут ослабевать: ночью до -13…-18 градусов, а днем температура поднимется до -1…-6 градусов, хотя на севере области возможны даже плюсовые значения.