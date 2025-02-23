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Posted 23 февраля, 06:12

Published 23 февраля, 06:12

Modified 23 февраля, 06:14

Updated 23 февраля, 06:14

Туман, изморозь и морозы охватят Свердловскую область

Туман, изморозь и морозы охватят Свердловскую область

23 февраля 2025, 06:12
Фото: 1MI.
С 23 по 25 февраля в Свердловской области ожидается переменная облачность, слабый ветер и морозы до -25 градусов. Водителей предупредили о возможной изморози и тумане на дорогах.

С 23 по 25 февраля регион погрузится в атмосферу переменчивой облачности, без значительных осадков, но с вероятностью изморози и туманов. Погодные условия обещают быть комфортными благодаря слабому ветру, который будет достигать скорости всего 2–7 м/с.

23 февраля дневная температура опустится до -3…-8 градусов, а ночью столбик термометра может достигнуть отметки в -15…-20 градусов, особенно в низинах. 24 февраля ночная прохлада сохранится, с температурой до -25°C, тогда как днем вновь ожидается -3…-8 градусов. К 25 февраля морозы начнут ослабевать: ночью до -13…-18 градусов, а днем температура поднимется до -1…-6 градусов, хотя на севере области возможны даже плюсовые значения.

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Однако уже 26 февраля ситуация изменится: облака сгущаются, ветер усиливается до 4–9 м/с, а ночная температура останется на уровне -11…-16 градусов. В течение следующих суток ожидаются незначительные осадки в виде снега, при этом температура будет колебаться между -8 и -13 градусов ночью и -4…-9 градусов днем, сообщает «Уральский Гидрометцентр».

ГИБДД по Свердловской области предупреждает о риске возникновения опасных условий на дорогах из-за изморози и тумана. Важно соблюдать осторожность, держать дистанцию и следовать рекомендациям дорожных служб. Текущие погодные условия требуют особого внимания водителей, особенно на загородных трассах. Подрядчики активно патрулируют дороги, обеспечивая безопасность движения.

Ранее метеоролог Алексей Пулин предупреждал о похолодании до -24 градусов в Свердловской области.

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