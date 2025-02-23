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Posted 23 февраля, 09:04

Published 23 февраля, 09:04

Modified 23 февраля, 09:06

Updated 23 февраля, 09:06

Дорожный подрядчик Нижнего Тагила оспаривает внесение в РНП

«Уралстроймонтаж» обратился в суд Нижнего Тагила с иском против решения ФАС

23 февраля 2025, 09:04
Фото: 1MI.

Дорожный подрядчик Нижнего Тагила оспаривает внесение в РНП

ООО «Уралстроймонтаж» пытается оспорить решение ФАС о внесении в реестр недобросовестных поставщиков из-за расторжения контракта на реконструкцию дорог в Нижнем Тагиле.

ООО «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила обратилось в суд против решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). В рамках реализации национального проекта общество осуществляло крупный проект по строительству дорог. В том числе модернизацию путепровода на улице Циолковского и дороги на Октябрьской Революции. Цена работы превышала 1,6 миллиарда рублей.

Весной прошлого года местные органы власти расторгли контракт с «Уралстроймонтаж» в связи с серьезным отставанием от плана. В результате компания попала в РНП, что существенно ограничивало её возможности участия в государственных тендерах. Однако «Уралстроймонтаж» утверждает, что выполнение обязательств было невозможно из-за действий другого подрядчика — ООО «Стройгаз-НТ», который занимался переносом газовых сетей. Эти работы, по мнению фирмы, создали непреодолимые препятствия для реализации проекта, сообщает ИА «Правда УрФО».

Несмотря на представленные аргументы, суды пока не встали на сторону истца. Дополнительно осложняет ситуацию финансовый кризис, с которым «Уралстроймонтаж» столкнулся в 2024 году. Из-за конфликта с местными властями и налоговой службой в отношении компании были введены процедуры банкротства, однако ей удалось договориться с кредиторами и прекратить дело о несостоятельности.

Ранее директора «Уралстроймонтажа» в Нижнем Тагиле оштрафовали на 16,7 млн рублей.

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