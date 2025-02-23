«Уралстроймонтаж» обратился в суд Нижнего Тагила с иском против решения ФАС

Весной прошлого года местные органы власти расторгли контракт с «Уралстроймонтаж» в связи с серьезным отставанием от плана. В результате компания попала в РНП, что существенно ограничивало её возможности участия в государственных тендерах. Однако «Уралстроймонтаж» утверждает, что выполнение обязательств было невозможно из-за действий другого подрядчика — ООО «Стройгаз-НТ», который занимался переносом газовых сетей. Эти работы, по мнению фирмы, создали непреодолимые препятствия для реализации проекта, сообщает ИА «Правда УрФО».