В архиве Свердловской области обнаружили фото Дома-музея Свердлова 1949 года

23 июля 1939 года Совет народных комиссаров СССР принял решение о создании в Свердловске мемориального дома-музея Я. М. Свердлова, ныне известного как Музей истории Екатеринбурга. Идея создания музея принадлежала Фотию Бартову, который организовал сбор материалов и провел выставку, посвященную памяти Свердлова.