В архиве Свердловской области обнаружили фото Дома-музея Свердлова 1949 года

Posted 23 февраля, 05:39
Published 23 февраля, 05:39
Modified 23 февраля, 05:41
Updated 23 февраля, 05:41
23 июля 1939 года Совет народных комиссаров СССР принял решение о создании в Свердловске мемориального дома-музея Я. М. Свердлова, ныне известного как Музей истории Екатеринбурга. Идея создания музея принадлежала Фотию Бартову, который организовал сбор материалов и провел выставку, посвященную памяти Свердлова.
Сегодня на месте бывшего Дома-музея располагается Музей истории Екатеринбурга, который находится по адресу улица Карла Либкнехта, дом 26. Это здание хранит в себе множество историй и воспоминаний, отражая богатое наследие региона.
Ранее редакция TagilCity.ru создала фото-тест, где нужно угадать, в каком городе Свердловской области был сделан снимок.