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Posted 23 февраля, 05:39

Published 23 февраля, 05:39

Modified 23 февраля, 05:41

Updated 23 февраля, 05:41

В архиве Свердловской области обнаружили фото Дома-музея Свердлова 1949 года

В архиве Свердловской области обнаружили фото Дома-музея Свердлова 1949 года

23 февраля 2025, 05:39
Фото: Государственный архив Свердловской области.
Государственный архив Свердловской области недавно поделился редким историческим кадром, запечатлевшим Дом-музей Я. М. Свердлова в 1949 году.

23 июля 1939 года Совет народных комиссаров СССР принял решение о создании в Свердловске мемориального дома-музея Я. М. Свердлова, ныне известного как Музей истории Екатеринбурга. Идея создания музея принадлежала Фотию Бартову, который организовал сбор материалов и провел выставку, посвященную памяти Свердлова.

Сегодня на месте бывшего Дома-музея располагается Музей истории Екатеринбурга, который находится по адресу улица Карла Либкнехта, дом 26. Это здание хранит в себе множество историй и воспоминаний, отражая богатое наследие региона.

Видео: Государственный архив Свердловской области.

Ранее редакция TagilCity.ru создала фото-тест, где нужно угадать, в каком городе Свердловской области был сделан снимок.

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