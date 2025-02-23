В Каменске-Уральском обвиняемые в издевательствах над девушками отправлены в СИЗО

Posted 23 февраля, 12:57
Published 23 февраля, 12:57
Modified 23 февраля, 12:59
Updated 23 февраля, 12:59
Так, суд рассмотрел ходатайства в отношении 21-летнего и 17-летнешо фигурантов, сообщили в СК по Свердловской области.
Отмечается, что молодым людям предъявлено обвинение в хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера. Наказание за самое из тяжких преступлений, которые вменяются обвиняемым, может достигать 12 лет лишения свободы.
Напомним, 3 января трое молодых людей похитили двух девушек и привезли их в помещение автомойки в Каменске-Уральском. Далее они стали издеваться над ними.