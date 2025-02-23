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Posted 23 февраля, 12:57

Published 23 февраля, 12:57

Modified 23 февраля, 12:59

Updated 23 февраля, 12:59

В Каменске-Уральском обвиняемые в издевательствах над девушками отправлены в СИЗО

В Каменске-Уральском обвиняемые в издевательствах над девушками отправлены в СИЗО

23 февраля 2025, 12:57
Фото: прокуратура по Свердловской области.
Двое молодых людей, которых обвиняют в издевательствах над девушками в Каменске-Уральском, отправлены в СИЗО.

Так, суд рассмотрел ходатайства в отношении 21-летнего и 17-летнешо фигурантов, сообщили в СК по Свердловской области.

Отмечается, что молодым людям предъявлено обвинение в хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера. Наказание за самое из тяжких преступлений, которые вменяются обвиняемым, может достигать 12 лет лишения свободы.

Напомним, 3 января трое молодых людей похитили двух девушек и привезли их в помещение автомойки в Каменске-Уральском. Далее они стали издеваться над ними.

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