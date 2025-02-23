Весна и лето 2025 года станут испытанием для метеозависимых

Posted 23 февраля, 06:36
Published 23 февраля, 06:36
Modified 23 февраля, 06:38
Updated 23 февраля, 06:38
Начало текущего года обещает стать сложным периодом для тех, кто чутко реагирует на изменения космической погоды. Особенно весна и лето, поскольку именно в этот период солнечная активность достигнет своего максимума.
В период с 1 по 2 марта прогнозируется ощутимое усиление магнитного поля. Сила колебаний составит от четырех до пяти баллов. Затем, с 3 по 5 марта ожидается новая серия слабых магнитных бурь. Короткий перерыв сменится новыми всплесками 8 и 9 марта. В середине месяца прогнозируется относительное спокойствие, но ближе к концу месяца, 27 и 28 марта, возможны повторные геомагнитные возмущения, сообщает ИА «Science XXI».
Эти прогнозы основаны на анализе цикличности солнечной активности, которая традиционно следует 11-летнему циклу. Во время магнитных бурь многие метеочувствительные люди сталкиваются с такими симптомами, как головная боль, бессонница, снижение работоспособности и общее ухудшение самочувствия. Специалисты советуют в эти дни контролировать свое здоровье, избегать стрессов и вести здоровый образ жизни.