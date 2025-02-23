Весна и лето 2025 года станут испытанием для метеозависимых

В период с 1 по 2 марта прогнозируется ощутимое усиление магнитного поля. Сила колебаний составит от четырех до пяти баллов. Затем, с 3 по 5 марта ожидается новая серия слабых магнитных бурь. Короткий перерыв сменится новыми всплесками 8 и 9 марта. В середине месяца прогнозируется относительное спокойствие, но ближе к концу месяца, 27 и 28 марта, возможны повторные геомагнитные возмущения, сообщает ИА «Science XXI».