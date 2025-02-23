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Posted 23 февраля, 06:07

Published 23 февраля, 06:07

Modified 23 февраля, 06:09

Updated 23 февраля, 06:09

Житель Екатеринбурга погиб во время пожара в многоэтажке

Житель Екатеринбурга погиб во время пожара в многоэтажке

23 февраля 2025, 06:07
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге загорелся 16-этажный дом, откуда впоследствии самостоятельно эвакуировалось 40 человек. Однако при тушении огнеборцы нашли труп человека. Почему загорелся 8 этаж еще не выяснено.

22 февраля в столице Среднего Урала вспыхнул многоквартирный дом высотой в 16 этажей. Почему началось возгорание на 8 этаже высотного здания неизвестно. Но что известно точно — это последствия. В результате происшествия среди пылающей комнаты пожарные нашли труп, сообщает МЧС Свердловской области.

Из дома на улице Бебеля эвакуировалось 40 человек еще до того как прибыла помощь в лице огнеборцев. В общей сложности пожар на площади 10 квадратных метров тушили 9 сотрудников МЧС по Свердловской области. В помощь им было задействовано 3 единицы техники. В конечном итоге пожар потушили ближе к вечеру — в 17:08. То есть на тушение ушло 50 минут.

Ранее в результате пожара житель Сысерти погиб в бане.

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