Житель Екатеринбурга погиб во время пожара в многоэтажке

Posted 23 февраля, 06:07
Published 23 февраля, 06:07
Modified 23 февраля, 06:09
Updated 23 февраля, 06:09
22 февраля в столице Среднего Урала вспыхнул многоквартирный дом высотой в 16 этажей. Почему началось возгорание на 8 этаже высотного здания неизвестно. Но что известно точно — это последствия. В результате происшествия среди пылающей комнаты пожарные нашли труп, сообщает МЧС Свердловской области.
Из дома на улице Бебеля эвакуировалось 40 человек еще до того как прибыла помощь в лице огнеборцев. В общей сложности пожар на площади 10 квадратных метров тушили 9 сотрудников МЧС по Свердловской области. В помощь им было задействовано 3 единицы техники. В конечном итоге пожар потушили ближе к вечеру — в 17:08. То есть на тушение ушло 50 минут.