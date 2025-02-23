Житель Екатеринбурга погиб во время пожара в многоэтажке

Из дома на улице Бебеля эвакуировалось 40 человек еще до того как прибыла помощь в лице огнеборцев. В общей сложности пожар на площади 10 квадратных метров тушили 9 сотрудников МЧС по Свердловской области. В помощь им было задействовано 3 единицы техники. В конечном итоге пожар потушили ближе к вечеру — в 17:08. То есть на тушение ушло 50 минут.