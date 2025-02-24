2,5 тонны поддельного масла обнаружены в Екатеринбурге

После этого в отношении ООО «Агроальянс Екатеринбург» была проведена проверка. Выяснилось, что на ООО «Русмол» в Санкт-Петербурге производит товар, который не соответствует типу сырья, с нарушениями прослеживаемости молочной продукции, поэтому невозможно установить его безопасность и качество.