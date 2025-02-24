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Posted 24 февраля, 14:03

Published 24 февраля, 14:03

Modified 24 февраля, 14:05

Updated 24 февраля, 14:05

2,5 тонны поддельного масла обнаружены в Екатеринбурге

2,5 тонны поддельного масла обнаружены в Екатеринбурге

24 февраля 2025, 14:03
Фото: 1MI.
2,5 тонны некачественного масла были доставлены в Екатеринбург из Санкт-Петербурга. Однако, партию поддельного товара обнаружили специалисты Россельхознадзора.

После этого в отношении ООО «Агроальянс Екатеринбург» была проведена проверка. Выяснилось, что на ООО «Русмол» в Санкт-Петербурге производит товар, который не соответствует типу сырья, с нарушениями прослеживаемости молочной продукции, поэтому невозможно установить его безопасность и качество.

«Масло сладко-сливочное Крестьянское 72,5%» в количестве 2,5 тонны поступило в столицу Урала двумя партиями в декабре 2024 года. Компания из Екатеринбурга получила предостережение от Россельхознадзора, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что в Свердловской области были обнаружено 512 тонн фальсифицированных консервов сайры, в которых оказалась сардина.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Проверка#Свердловская область#Продукты#Россельхознадзор#Подделка#Екатеринбург#Сливочное масло
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