2,5 тонны поддельного масла обнаружены в Екатеринбурге

Posted 24 февраля, 14:03
Published 24 февраля, 14:03
Modified 24 февраля, 14:05
Updated 24 февраля, 14:05
После этого в отношении ООО «Агроальянс Екатеринбург» была проведена проверка. Выяснилось, что на ООО «Русмол» в Санкт-Петербурге производит товар, который не соответствует типу сырья, с нарушениями прослеживаемости молочной продукции, поэтому невозможно установить его безопасность и качество.
«Масло сладко-сливочное Крестьянское 72,5%» в количестве 2,5 тонны поступило в столицу Урала двумя партиями в декабре 2024 года. Компания из Екатеринбурга получила предостережение от Россельхознадзора, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что в Свердловской области были обнаружено 512 тонн фальсифицированных консервов сайры, в которых оказалась сардина.