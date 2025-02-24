8,3 миллиона рублей выделено на обслуживание фонтанов в Нижнем Тагиле в 2025 году

В теплое время года жителей Нижнего Тагила и гостей города радуют восемь фонтанов. Большинство из них расположено в центре: это «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, «Центральный», «Пешеходный» и «Г-образный» на Театральной площади, на проспекте Ленина у дома №46.