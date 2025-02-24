8,3 миллиона рублей выделено на обслуживание фонтанов в Нижнем Тагиле в 2025 году

Posted 24 февраля, 14:50
Published 24 февраля, 14:50
Modified 24 февраля, 14:52
Updated 24 февраля, 14:52
В теплое время года жителей Нижнего Тагила и гостей города радуют восемь фонтанов. Большинство из них расположено в центре: это «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, «Центральный», «Пешеходный» и «Г-образный» на Театральной площади, на проспекте Ленина у дома №46.
Кроме того, будут работать фонтаны на площади Славы, в парке Металлургов и Пионерском сквере.
Согласно документации, расконсервация объектов пройдет с 1 по 30 апреля. Обслуживать фонтаны необходимо с 1 мая по 30 сентября, затем, до 30 октября, пройдет консервация на зиму.
Перед запуском в эксплуатацию специалисты проведут испытания и проверки, подрядчику необходимо обеспечить надежную работу оборудования и безопасность.
Запрещается работа фонтанов при температуре ниже +5 градусов или в экстремальных метеорологических условиях, выяснила редакция TagilCity.ru.