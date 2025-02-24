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Posted 24 февраля, 14:50

Published 24 февраля, 14:50

Modified 24 февраля, 14:52

Updated 24 февраля, 14:52

8,3 миллиона рублей выделено на обслуживание фонтанов в Нижнем Тагиле в 2025 году

8,3 миллиона рублей выделено на обслуживание фонтанов в Нижнем Тагиле в 2025 году

24 февраля 2025, 14:50
Фото: tagilcity.ru.
Администрация Нижнего Тагила ищет подрядную организацию, которая в 2025 году займется обслуживанием городских фонтанов. На это выделяется 8,3 миллиона рублей.

В теплое время года жителей Нижнего Тагила и гостей города радуют восемь фонтанов. Большинство из них расположено в центре: это «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, «Центральный», «Пешеходный» и «Г-образный» на Театральной площади, на проспекте Ленина у дома №46.

Кроме того, будут работать фонтаны на площади Славы, в парке Металлургов и Пионерском сквере.

Согласно документации, расконсервация объектов пройдет с 1 по 30 апреля. Обслуживать фонтаны необходимо с 1 мая по 30 сентября, затем, до 30 октября, пройдет консервация на зиму.

Перед запуском в эксплуатацию специалисты проведут испытания и проверки, подрядчику необходимо обеспечить надежную работу оборудования и безопасность.

Запрещается работа фонтанов при температуре ниже +5 градусов или в экстремальных метеорологических условиях, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что в 2024 году фонтаны Нижнего Тагила отключали несколько раз из-за погодных условий.

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